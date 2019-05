Al menos diez muertos en el naufragio de una embarcación en el sur de China

Al menos diez personas perecieron y otras tres permanecen desaparecidas tras naufragar una embarcación en un río de la provincia de Guizhou, en el centro de China, informan hoy medios locales.

El hundimiento se produjo cuando el barco se encontraba en medio del río Beipan sobre las 18.30 hora local (10.30 GMT) del jueves con 29 personas a bordo, entre ellas su dueño.

Las autoridades consiguieron rescatar a 16 personas, de las que seis fueron trasladadas al hospital, y todavía buscan a otras tres desaparecidas.

El propietario del barco ha sido detenido y llevado a dependencias policiales mientras continúa la investigación sobre las causas del accidente.

EFE

RT Echinanews "10 dead, 8 missing after a self-propelled ship boarded with 29 people capsized Thursday evening in Beipan River in Zhenfeng county, SW China's Guizhou Province. 11 people, including the ship owner, have been saved. pic.twitter.com/DYahZwrYSQ"