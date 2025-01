Al menos 2 muertos y 18 heridos al chocar una avioneta contra un depósito en California

Al menos dos personas murieron y otras 18 resultaron heridas este jueves al estrellarse una avioneta contra el techo de un almacén comercial en la ciudad de Fullerton, en el sur de California, lo que provocó un incendio en el interior del edificio.

"Hay dos muertes confirmadas, diez personas fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir tratamiento y ocho personas fueron atendidas y dadas de alta en el lugar", informó en X el Departamento de Policía de Fullerton.

BREAKING: A small plane has crashed into a commercial warehouse near Fullerton Airport, along Raymer Ave. There are reported casualties, firefighters battling a 4 alarm fire pic.twitter.com/8XGgfBaLTL