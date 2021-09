Al igual que en 2015, periodista le erró en su predicción y dio ganador al Frente de Todos

El periodista y conductor del sitio El Destape, Roberto Navarro, celebró los primeros resultados de boca de urna del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y afirmó el triunfo de los candidatos del Frente de Todos, cuando aún faltaban algunas horas para conocer los números oficiales.

"Acá nuestra abogada nos dice que ya podemos dar el resultado y como ustedes saben ya hablé con todos los que podía hablar", dijo Navarro. "Podemos decir que hay un triunfo del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires que fortalece al gobierno de Alberto Fernández y fortalece a Axel Kicillof", sostuvo en su programa radial.

