Adriana Marrero criticó a Gerardo Caetano por su respuesta sobre casos de acoso laboral

"Se solidarizó y ¡ya no se acuerda!", dijo la profesora, que renunciara a la UdelaR tras denunciar un "prolongado acoso" laboral.

En octubre, la profesora Grado 5 del Departamento de Sociología, Adriana Marrero, anunció al programa En Perspectiva de Radiomundo que renunciaba a su cargo en la Universidad de la República, acusando a tres docentes reconocidos y premiados de acosarla "sistemáticamente".

"Lo que estremece, es que haya investigadores que, como yo misma, han dedicado su vida a la enseñanza y a la educación, empujada por la profunda vocación docente que descubrí hace ya cuarenta años, y se vean impedidos de trabajar y de comunicar libremente los resultados de sus investigaciones, de discutirlos y someterlos al examen público, sin coerciones ni temores a quedar, de un día para el otro, en la calle", dijo en una carta a la que accedió Montevideo Portal.

"Revictimizar a la víctima. Me echa la UdelaR por izquierda y me insultan los partidos tradicionales porque dije que me acosaron siendo yo de izquierda", señaló la socióloga luego en Twitter.

Ahora, Marrero volvió a referirse a este tema tras ver una entrevista en Buscadores al historiador y politólogo Gerardo Caetano. El periodista Miguel Nogueira le lee algunos fragmentos de una nota de El Observador sobre el "pensamiento único" en Ciencias Sociales y le menciona la carta de Adriana Marrero y también las denuncias de la profesora Jana Rodríguez Hertz.

"Ojo, no mezclemos acusaciones de acoso sexual, y de acoso laboral con lo que tiene que ser el principio rector de una universidad, donde tienen que estar representadas todas las posiciones y con pleno resguardo y garantías del debate de ideas", responde Caetano.

"Yo leí esa nota, creo que es una nota muy infeliz y lo que propongo, porque no hay nada mejor que la tozudez, de los hechos, es que vayan y pregunten. Yo estoy en el departamento de Ciencia Política y puedo dar fe de que todas las posiciones políticos partidarias -menos Cabildo Abierto, que yo sepa, están representadas", dijo. Agregó que si él supiera que no se respeta sería el primero en cuestionar la práctica, porque "nadie es menoscabado por sus ideas".

Cuando se le consultó directamente por el acoso laboral, dijo que "es una preocupación muy enorme y no solo patrimonio de la Udelar". "Lo que digo es que me parece que la Udelar y la Facultad de Ciencias Sociales no son islas donde haya multitudes de acosadores sexuales y de poder", afirmó.

Marrero, que vio la entrevista, criticó duramente a Caetano a través de las redes sociales. "Preguntado en Buscadores por el acoso laboral en la UdelaR y por mi caso, Gerardo Caetano cambia de tema. Omite la reunión del 5 de noviembre de 2018, en su despacho de FCS. Le conté, dolorida, mi caso, harta de competir en el Sistema Nacional de Investigadores en inferioridad de condiciones. Hoy, se hace el tonto. Mal", dijo.

Afirmó que bastaba decir con que conocía su caso y que lo lamentaba mucho. "Es un acto de desconocimiento personal y académico", señaló.

Luego agregó: "¡La hipocresía uruguaya en persona! Gerardo Caetano, prócer del librepensamiento académico, no responde sobre mi caso en Buscadores. Se lo conté en persona, entre lágrimas en su despacho hace un año, como único punto de la agenda. Se solidarizó y ¡ya no se acuerda!", siguió, para luego desear que nadie pase por lo que ella ha pasado.