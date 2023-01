Adrián Peña renunció a Ambiente: ¿Qué pasará con su futuro en el Senado y en Ciudadanos?

Política

Tras renunciar al Ministerio de Ambiente, la incógnita sobre el futuro de Adrián Peña quedó arriba de la mesa. “¿Seguirá en el Senado”, planteó este lunes la ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores Carolina Ache en un cruce con el diputado del Partido Colorado y específicamente de Ciudadanos Felipe Schipani.

Efectivamente esa es una de las posibilidades que se están manejando, sin embargo, según pudo saber Montevideo Portal, eso no se realizará inmediatamente. Consultadas al respecto, fuentes políticas señalaron que Peña no tiene definido exactamente los tiempos, no obstante, sí sabe que quiere enfocarse en la “transición” en la cartera de Ambiente a la que llegará Robert Bouvier.

En este sentido, las fuentes destacaron que el ex vicepresidente de Antel es un persona de “confianza” de Peña y “amigo” del exministro. Además, quedan una serie de proyectos que Peña quiere concretar, por tanto, estará en estos días trabajando mancomunadamente para su salida definitiva.

¿Qué pasa con el Senado? Las citadas fuentes explicaron que, en la reunión del lunes en el Palacio Legislativo con la bancada parlamentaria, Peña pidió un aire. Esa es otra razón por la que no asumirá inmediatamente en el Senado. Si bien no se sabe por cuánto tiempo, el ahora senador pedirá licencia una vez que finalice la transición.

Situación similar pasará con la coordinación de Ciudadanos. Dos fuentes confirmaron que saldrá de las reuniones diarias del sector y que se tomará “licencia” en ese sentido. Igualmente, la situación se hace difícil porque la consulta hacia Peña es naturalmente diaria. A pesar de eso, según dijeron las fuentes, pidió no estar al 100%.

Maria Eugenia Roselló, Felipe Schipani y Ope Pasquet son algunos de los legisladores que podrían asumir el rol de coordinación del sector, sin embargo, al momento no está confirmado quién asumirá ese rol hasta que regrese Peña, pese a que estará presente de forma más aislada.

