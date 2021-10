Adeom planteó incumplimiento de la Intendencia de Canelones, pero la comuna lo negó

Política

Alfonso Lereté, diputado nacionalista por Canelones, realizó este martes en la Cámara de Representantes una defensa del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, a quien el diputado Gabriel Tinaglini acusó de increparlo por presentar una denuncia penal en su contra. “Estoy muy orgulloso de mi intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, por cómo encaró la obra, por cómo encaró el relacionamiento con los funcionarios municipales, y le cuento una anécdota de hoy: yo hoy me reuní con Adeom Canelones en mi departamento; usted sabe que me denunciaron una cantidad de temas y entre otros que no los recibe el intendente de Canelones, Orsi, y eso no pasa en Rocha, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay un buen diálogo”, aseguró Lereté.

El “diálogo directo cortado” entre el gremio de municipales y el intendente de Canelones fue planteado por el sindicato hace una semana, el pasado jueves 7 de octubre. “Se informa a nuestras/os afiliadas/os y al público en general que en la jornada de ayer, a última hora, la Intendencia de Canelones suspendió el ámbito de relacionamiento programado para el día de hoy, aduciendo como causal de tal suspensión el hecho de que Adeom Canelones solicitó ante las autoridades del MTSS, específicamente ante la DINATRA, se generara un ámbito de negociación TRIPARTITO por incumplimiento del Convenio Colectivo vigente entre nuestro sindicato y la Administración. Dicho ámbito de relacionamiento (el que fuera suspendido) tenía por objeto abordar temas de interés para nuestro gremio, donde hay más de 15 puntos pendientes; a saber: pasaje de funcionarios a contratos de Función Pública, Carrera Funcional, Presupuestación, Fondo Social, Terrenos destinados a Viviendas Sindicales (Cooperativas), respuesta a temas abordados por diferentes agrupaciones tales como la de Tránsito y la de Arquitectura de Obras-Cementerio, Comisiones sobre remunicipalización de servicios, reconversión laboral y otras, Activación de Protocolo de Adicciones, entre otros”, aseguró Adeom en un comunicado de prensa.

"Seguimos denunciando la ausencia del ámbito de relacionamiento con el Sr. Intendente, el No acceso a la información y el atropello a la herramienta sindical", concluía.

Este jueves se concretó la instancia tripartita. El secretario de Seguridad y Salud Laboral de Adeom Canelones, Enrique Sexa, planteó en el ministerio la preocupación del gremio por “privatizaciones que hizo la Intendencia” y por “algunos puntos del convenio que no se estaban cumpliendo”.

"Privatizaciones"

“Nosotros estamos en contra de las privatizaciones, porque hay una ley que dice que, cuando se va a privatizar, tiene que ser en consulta con los trabajadores y la Intendencia obvió esa parte”, dijo Sexa a Montevideo Portal. El dirigente sindical informó que se trata de “privatizaciones” de los servicios de recolección de residuos en Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, La Paz, Las Piedras y Progreso.

“La Intendencia hizo un llamado abierto al que se presentaron empresas. Hasta el 6 de setiembre lo ignoramos porque nunca nos enteremos. Si bien la Intendencia argumenta que eso estaba en la página web, la verdad es que nosotros no la revisamos. Entendemos que al tener un buen relacionamiento, nos tendrían que haber comunicado, para decirnos que iban a llamar a licitación de esos lugares, y no lo hicieron. Por lo tanto, nosotros nos estamos de acuerdo con eso. Ese fue uno de los motivos que fuimos a denunciar al ministerio”, agregó Sexa.

Convenio

Por otra parte, alertó por el “incumplimiento” de elementos del convenio colectivo firmado este año con la Intendencia. El dirigente considera que la comuna incumple con la puesta en marcha del Fondo Social, que, según el acuerdo firmado, debería haber comenzado a funcionar en junio.

“Lo empezamos a negociar con la intendencia hace más de un año. La parte de los trabajadores resolvió en una asamblea general el descuento, que es el 0.05% del salario. Y la Intendencia tiene que poner la otra parte; por convenio quedó así; iba a empezar a funcionar ese fondo, y a la fecha no está funcionando”, aseguró Sexa, quien explicó otros reclamos.

“La otra parte es la carrera funcional, que nosotros necesitamos también que sigan los compañeros concursando para los cargos vacantes, porque en marzo del 2022 estaríamos presupuestando a los compañeros en esos cargos vacantes que se generen, y si no arrancamos con los concursos de vuelta, no vamos a llegar”, planteó.

A su vez, asegura que “la intendencia tomó trabajadores zafrales durante el año electoral” y “el convenio dice que todos los compañeros que se presentaron al llamado y a los que se les hizo contrato zafral, pasarán a la función pública a partir del 1 de setiembre, y todavía no hay ninguno”. Sexa aclara que el compromiso asumido refiere a que serán contratados. “Le pedimos a la Intendencia la información sobre cuántos empleados zafrales hubo y no nos responden”, agregó.

“Lo que argumentan ellos es que en las reuniones de relacionamiento son muchos puntos que se tratan y se han ido atrasando debido a la pandemia. Ese fue el argumento que pusieron”, concluyó el sindicalista.

La respuesta



En representación de la Intendencia de Canelones asistieron al encuentro tripartito tres directores: Pedro Irigoin, director general de Administración; Laura Tabárez, directora general de Recursos Financieros; y Marcelo Metediera, director general de tránsito y transporte.

Irigoin dijo a Montevideo Portal que el gremio planteó “un incumplimiento del convenio que no era tal” y que reconoció que “en ámbitos posteriores a la presentación de la nota, los temas presentados perdieron efecto, porque se había acordado y tenían un proceso”.

“Nosotros defendimos muchísimo el cumplimiento del convenio porque tenemos todos los elementos reales de cumplimiento. Ellos plantean temas que están por fuera del convenio, que tienen que ver con las licitaciones de algunos servicios que la intendencia da con privados, que hace mucho tiempo lo da con privados y se mantiene de la misma manera, y algunas diferencias en cuanto a la información que podíamos dar de esos procesos que son de reserva”, explicó el director general de Administración.

“Ellos no quedaron conforme con esa respuesta y la llevaron al ministerio. Lo que terminamos acordando fue retomar el ámbito de negociación, que solamente se había suspendido por el planteo de ellos al ministerio. Veníamos con ámbitos permanentes, hasta que ellos hacen el planteo en el ministerio, y por cuestión lógica no continuamos, porque había una instancia ahí”, informó.

“Quedó demostradísimo que no hay ningún incumplimiento. Y ellos reclamaron en su momento el diálogo directo con el intendente y el intendente planteó de forma muy atinada que los ámbitos estaban y su delegación era la que participaba de esos ámbitos”, concluyó.

