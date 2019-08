Adeom ocupa el Casino del Parque Hotel y anunció paro de 24 horas para el 28 de agosto

Locales

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) ocupa en la tarde de este viernes el Casino Parque Hotel.

El sindicato continúa tomando medidas en reclamo a la Intendencia de Montevideo y las medidas que exigen a la comuna. En la jornada del jueves ocuparon la IM y fueron desalojados por el Ministerio del Interior.

En diálogo con Montevideo Portal, Eduardo Vignolo, presidente de Adeom, confirmó que en la tarde de este viernes decidieron que habrá "un paro de 24 horas que se realizará el 28 de agosto en el marco del paro parcial fijado por el Pit-Cnt".

"El motivo del paro es contra la aplicación del decreto 401 a los funcionarios del Casino Parque Hotel, quienes recibieron descuentos en sus liquidaciones, de hasta el 50% de sus haberes", agregó.

Vignolo explicó que "como todo el movimiento sindical" está en contra de ese decreto.

"Queremos que la Intendencia nos confirme una reunión. Las cosas en las que nos pusimos de acuerdo en la última bipartita no se han cumplido", agregó el presidente del sindicato.

Con respecto a las medidas que están tomando, Vignolo señaló que "no están afectando a los vecinos directamente". "Hemos tenido el cuidado de no afectar limpieza, saneamiento, viabilidad y alumbrado. Eso no quiere decir que en algún momento no lo tengamos que retomar", comentó.

"Vamos a seguir tomando medidas hasta que la administración decida hablar con nosotros o enviarnos una nota por escrito con las cosas que nos pusimos de acuerdo en su momento", concluyó.

Montevideo Portal