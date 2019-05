Abogado de Onrrubio: declaraciones de Pistón “reafirman su vinculación” con el caso

Policiales

Sfeir señaló que el imputado quedó en silencio cuando se le mostró que no estuvo donde él dijo que estaba el día que desapareció Micaela.

El imputado por el homicidio y desaparición de Micaela Onrrubio, Gabriel Pistón, volvió a declarar este miércoles a un mes y medio del comienzo de la búsqueda de la joven y reiteró su inocencia. Su abogado, Carmelo Arocha, afirmó que "no es responsable de lo que se le acusa" y que "no pudo haber hecho nada con el cuerpo porque no tuvo nada que ver".

No obstante, para el abogado de la familia Onrrubio, Germán Sfeir, del interrogatorio realizado el miércoles surgieron elementos que permiten reafirmar su vinculación con el crimen; por ejemplo, que "no daba explicaciones convincentes".

Sfeir señaló que en reiteradas ocasiones Pistón quedó en silencio, por ejemplo, cuando se le mostró que nunca estuvo en los sitios en los que dijo que se encontraba entre la noche del 27 de marzo y la madrugada del 28. "No supo qué decir", aseguró el profesional a Rocha Al Día.

Sfeir indicó que en las próximas horas analizará detenidamente la grabación de la declaración para considerar si es necesario volver a citarlo. "Los elementos que hay en la causa ya son suficientes para imputarle cierta responsabilidad. Ahora se está confirmando toda esa responsabilidad", señaló.

Ayer, Sfeir recibió información referida a una serie de celulares que han sido periciados. "Nos entregaron un DVD y un pendrive cuyo contenido también vamos a analizar", anunció al medio local.