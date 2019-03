Abdala dijo que agresión a iglesia fue “lamentable” y que la Justicia “debería analizarla”

Política

El diputado nacionalista Pablo Abdala opinó sobre la vandalización a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, conocida como la Iglesia del Cordón, que fue vandalizada este viernes durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Abdala dijo a Montevideo Portal que fue "un episodio lamentable" y planteó la posibilidad de que la Justicia actúe de oficio.

"Creo que esto expresa una actitud de rencor y de resentimiento muy negativo. Entiendo que esto está en las antípodas de lo que sienten las mujeres uruguayas y lo que debe entenderse como una adecuada reivindicación de los derechos de las mujeres. Esto lo único que hace es desprestigiar la causa", continuó.

"Creo que puede tener connotaciones penales: ataque a la propiedad, a la libertad religiosa, etcétera. Esto esta previsto en el Código Penal", agregó.

En este sentido, Abdala señaló que los magistrados "deberían analizarlo" para resolver si corresponde actuar de oficio.

Consultado sobre los motivos de la agresión, dijo que cualquiera puede discrepar con la Iglesia como con cualquier otra institución, "pero eso no legitima el daño".

"En una sociedad democrática y civilizada es de sentido común que las diferencias se diriman por los canales pacíficos y dentro de la ley. Este es un acto criminal", señaló Abdala.

Sobre la custodia policial que tenía la parroquia, Abdala señaló que "la Policía sabe dónde tiene que estar y por qué". "Presumo que si estuvieron ayer tuvo que ver con que esto no es nuevo. Esto ya se dio el año pasado. Me preocupa que esto no sea un episodio aislado", añadió.

"No luchan por la equidad de género sino por otros tipos de propósitos", opinó sobre algunos sectores de manifestantes. "Esto no tiene nada que ver con la participación en la marcha, que fue multitudinaria y van correligionarios míos, que van en nombre de los más sanos sentimientos", añadió.

Montevideo Portal