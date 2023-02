A la pelotita: aparición de esfera metálica en costa de japón desata especulaciones

El reciente derribo de objetos volantes en Estados Unidos, en medio de un incidente diplomático por la presencia de globos espía en los cielos norteamericanos, reavivó el siempre atractivo tema de los ovnis y de las posibles visitas de extraterrestres a la Tierra.

Ahora, la aparición de una gran esfera metálica en una playa de Japón hizo que internautas en todo el mundo se lanzaran a especular acerca de su origen. Y los comentarios sobre un posible origen alienígena estuvieron a la orden del día.

Según informa el periódico El Debate, el hallazgo se produjo en las últimas horas en la playa Enshuhama, situada en la ciudad de Hamamatsu, prefectura de Shizuoka. Tras tomar conocimiento del caso, las autoridades cercaron el objeto y alejaron a los curiosos a una distancia prudencial. Luego llegó un equipo de artificieros, quienes comprobaron que el objeto era hueco y que no albergaba ningún explosivo.

La esfera, de 1,5 metros de diámetro, se convirtió de inmediato en un fenómeno viral en redes, primero en Japón y luego en todo el mundo.

En cuanto a su origen, se manejaron las hipótesis más descabelladas, como su posible procedencia extraterrestre o que se tratara de un objeto proveniente de algún oscuro experimento militar.

Sin embargo, la explicación sería en realidad más prosaica y aburrida. En realidad, todo apunta a que se trataría de parte un dispositivo FAD, término que denomina a objetos flotantes “sembrados” en el agua por flotas pesqueras como reclamo para atraer peces.

Así las cosas, la esfera en cuestión habría derivado hasta Japón desde la zona Hawái, donde se utiliza este sistema de pesca.

I think this is one of Hawaii's FADs (fish aggregating devices). The color and diameter match up perfectly (below photo), as well as the top-handle rounded shape. A few of these have been reported missing recently, and Shizuoka is pretty much in direct line of current from Hawaii pic.twitter.com/LMd375WfVp