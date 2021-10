92 % de los estudiantes de educación pública pudo seguir los cursos en 2020, según la ANEP

Locales

Montevideo Portal

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) realizó una encuesta a familias con el objetivo de conocer su opinión sobre la gestión de la crisis sanitaria y sus impactos en los procesos educativos en 2020 e inicios de 2021. El universo de estudio fueron las familias de todos los inscriptos (595.528) en educación pública.

De esta manera, se encontró que son las madres quienes más acceden a responder este relevamiento vinculado a la educación de sus hijos en cualquiera de los subsistemas, indica el informe publicado. En total, representan un 85 % de las personas, frente a un 11 % de los padres y un 4 % de otro referente adulto.

Para el 92% de las familias, los niños y jóvenes pudieron seguir los cursos sin ninguna o sin mayor dificultad. Sin embargo, entre los subsistemas de enseñanza se observan algunas disparidades. Para el caso de la educación técnico profesional un 15% señala que no lograron seguir el curso, cifra que supera significativamente los valores observados para primaria (4 %) y secundaria (5 %).

En cuanto a la educación a distancia, un 75 % de las familias opinaron que fue adecuadamente organizada durante 2020, frente a un 18 % que no concordó con esta visión; no obstante, la disconformidad es más alta en enseñanza secundaria (26 %) y técnica (23 %). Por otro lado, un 80 % de las familias aprobaron cómo fueron organizadas las clases presenciales; en esta línea, un 90 % indicó que estas instancias respetaron las medidas de protección sanitaria.

Así, un 62 % de los encuestados considera que la enseñanza mixta (presencial y en línea) es una buena alternativa educativa, frente al 29 % que se mostró en contra.

En lo que refiere a los resultados para la educación de inicios de 2021, un 88,6 % opinó que fue necesario que la educación presencial se suspendiera a fines de marzo ante la situación sanitaria.

Cómo ayuda la familia

Fue también objeto de la encuesta conocer el vínculo de las familias con el centro educativo y su involucramiento con el proceso de aprendizaje de sus hijos o menores a cargo.

Así, el 23,1 % dedica más de ocho horas diarias para apoyar al estudiante en actividades educativas; el 30,3 %, entre cinco y ocho horas; el 33,4 %, entre tres y cuatro; y 13,2 % entre cero y dos.

Prácticamente la mitad (46%) manifestó apoyar siempre en las tareas domiciliarias de los alumnos, un 22 % casi siempre y el 23 % algunas veces. Mientras tanto, el porcentaje de quienes no brindan apoyo en tareas domiciliarias es mínimo (9 %).

Asimismo, el solo hecho de haber respondido la encuesta —no obligatoria— “puede suponer un alto compromiso o una activa participación en las actividades relativas al proceso educativo de los estudiantes”, destacan desde la ANEP.

Consultados respecto a las razones por las cuales no brindan apoyo en las tareas de los estudiantes, la mitad contestó que el estudiante no necesita ayuda para realizar las tareas. Un 25 % plantea que no le es posible contribuir debido a que no posee los conocimientos necesarios, mientras que un 13 % refiere no disponer de tiempo y un 8 % respondió que no contribuye por otras causas. En el caso de educación técnico profesional más del 60% declara que no tiene los conocimientos suficientes para apoyar a los estudiantes en las tareas domiciliarias, aspecto que no se refleja en secundaria.

La encuesta evidencia, también, un alto grado de satisfacción general (94 %) con el accionar del centro educativo y con las decisiones que se toman en él (95 %). Un 88 % señala estar informado sobre las actividades del centro y un 68 % asiste de forma asidua a efectos de estar en contacto e interiorizado.

Montevideo Portal