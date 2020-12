9 años de cárcel a hombre que abusó durante años de su pequeña hijastra

Policiales

Un hombre fue condenado a 9 años de prisión pro un juzgado en la localidad sorianense de Dolores.

Según informa el medio local Agesor, Nicolás Nazario Barrios fue encontrado culpable de abusar sexualmente de su hijastra en reiteradas ocasiones. Esta situación comenzó cuando la niña tenía 7 años y se prolongó hasta los 14. Los abusos cesaron cuando Barrios fue a prisión por otro delito.

A mediados del año pasado el hombre recuperó su libertad. En ese momento, y pese a que la relación del sujeto con su madre había cesado, la niña temió que la pesadilla recomenzara y se decidió a contarle a su progenitora lo ocurrido.

La denuncia fue radicada en agosto de 2019 por la mujer, que es madre de seis hijos y tres de ellos lo son también del agresor.

Fu entonces cuando comenzó el trabajo de Fiscalía, estableciendo que los abusos y violaciones se produjeron durante siete años, época en que la familia residía en el departamento de Río Negro. De acuerdo con la citada crónica, Barrios sometía a la niña mediante violencia y amenazas, aprovechando cada oportunidad en que su madre salía de casa. En varias ocasiones los abusos fueron presenciados por los hermanos menores de la víctima, quienes -amedrentados por el hombre- nunca dijeron nada a su madre.

Desde Fiscalía se enfatizó que la menor, hoy de 16 años "no solo vio violentada su libertad sexual e intimidad, sino que también fue violentada la esencia de su personalidad. Ella no pudo contarle lo sucedido a su madre, si no hasta hace poco cuando tomó conocimiento que Barrios salió de la cárcel y fue allí, cuando el temor que él infundió durante toda su infancia hizo que recobrara fuerzas para denunciar los reiterados episodios de abuso y violación vividos por ella, con el fin de no vivir nunca más una situación así".

En las últimas horas, Barrios fue condenado "como autor penalmente responsable de reiterados delitos de atentado violento al pudor agravados en reiteración real con reiterados delitos de violación agravados, a la pena de 9 años de penitenciaría".