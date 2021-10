77% de los ciudadanos aprueba exigir vacuna anticovid para ir a espectáculos, según Cifra

Locales

La empresa Cifra realizó una encuesta sobre la habilitación de los espectáculos públicos y la exigencia de la vacuna contra el coronavirus para asistir a estos eventos.

La directora de Cifra, Mariana Pomiés, explicó al noticiero de Telemundo (Canal 12) que “casi 8 de 10”, es decir “el 77% contestó que le parecía bien habilitar los espectáculos, permitir que se lleven adelante” exigiendo la vacunación.

“23% considera que no es el momento adecuado de llevar adelante espectáculos y un 10% no se ha formado opinión”, comentó. “Esto muestra un saldo favorable a lo que se está haciendo por parte de las autoridades, la gente dice que sí, pero con medidas”, añadió.

Pomiés consideró que “se ve la vacuna como una buena solución” y se valora “que hayan bajado los casos” por efecto de la inoculación.

Otro tema que afecta a un sector de peso en la economía del país es el turismo extranjero. La temporada pasada solo se habilitó la entrada de un pequeño número de propietarios extranjeros durante un período de tiempo restringido.

Pomiés explicó que “la mitad de la población (50%) considera que está bien que se permita el ingreso de turistas extranjeros el próximo verano, pero la otra mitad no está tan segura”. Además, la directora de Cifra sostuvo que “una minoría no desdeñable, más de un tercio, se opone (36%) y otro 15% duda si es o no conveniente”.

“Se oponen mucho más las mujeres que los hombres. Entre las mujeres la mayoría preferiría que siguieran las fronteras cerradas, mientras que una cómoda mayoría de los hombres prefiere que se abran”, acotó.