20 víctimas de abuso sexual por parte de famosos se reunieron para vehiculizar denuncias

Locales

Unas 20 mujeres víctimas de abuso sexual por parte de famosos asistieron a la primera convocatoria de la Intersocial Feminista para vehiculizar sus denuncias ante la Justicia, que se realizó este jueves en la sede del Sindicato de la Aguja y contó con la presencia de abogadas feministas que asesorarán a las víctimas en los pasos a seguir.

La idea de organizar el encuentro surgió tras el anuncio de que El Gucci se vincularía a una lista del Frente Amplio para competir por una bancada en Diputados, debido a que sobre el artista pesan varias denuncias de acoso efectuadas por mujeres en redes sociales tiempo atrás.

Sin embargo, la integrante de la Intersocial Feminista Andrea Tuana dijo a Montevideo Portal que las denuncias planteadas ayer implican a figuras públicas de distintos ámbitos y no solamente del mundo artístico.

Tuana indicó que se presentaron tres tipos de testimonios: de abuso sexual en vínculos casuales, de violencia de género a nivel de la pareja y también de acoso sexual.

A partir de ahora, las denunciantes se reunirán personalmente con las abogadas para evaluar cada caso en particular. "Creo que se van a hacer varias denuncias, por lo menos en cuatro de las situaciones relatadas había una intencionalidad fuerte de hacerlas", meditó.

Respecto de los motivos por los cuales las mujeres no se habían animado a denunciar previamente, Tuana señaló que "el motivo común era el temor a no ser creídas, porque las figuras denunciadas tienen prestigio y relevancia y ellas no". "Es esa sensación de ‘a mí quién me va a creer, yo no soy nada' frente a estas personas que están posicionadas".

"Pero también apareció lo otro, la vergüenza, la culpa, ‘algo mal habré hecho yo', el no querer que todo el mundo se entere, quedar expuesta ante las amistades y las personas conocidas. Temor a qué me espera, el proceso de Justicia qué implica, si voy a tener que estar cara a cara con la persona... Eso no sucede, pero no todas lo saben", explicó.

Asimismo, Tuana afirmó que hay casos recientes y también "algún caso que sucedió varios años atrás pero se ve que esa persona continuó con el mismo patrón de conducta".

Las organizadoras quedaron satisfechas con el resultado. "No sabíamos qué iba a pasar, no teníamos una expectativa. Yo incluso en un momento pensé que no iba a venir nadie", admitió Tuana. "Creo que este es el primer paso para emprender un camino que va a seguir creciendo".

"Se generó un clima de mucha esperanza, de mucha fortaleza y de sensación de que ya no estamos solas", reflexionó.