171 efectivos del Ejército retornarán al país desde el Congo; serán recibidos por Lazo

171 efectivos del Ejército Nacional llegarán al país este viernes desde la República Democrática del Congo, donde cumplieron funciones de la Misión de Paz.

Según informaron las autoridades mediante un comunicado oficial, el vuelo llegaría próximo a la hora 15:20 al aeropuerto internacional de Carrasco, donde estará la ministra de Defensa, Sandra Lazo, quien recibirá a los efectivos.

Posteriormente, los 171 arribados serán trasladados a la Brigada de Infantería N°1 General Eugenio Garzón, donde se le realizarán los protocolos sanitarios, para que luego sean liberados y puedan reencontrarse con sus familias.

El Ejército Nacional trasmitirá la llegada a través de la red Social Facebook, donde se podrá ver la ceremonia, donde Lazo recibirá a los militares.

