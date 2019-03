11 detenidos declaran por usurpación de viviendas en Casavalle

Policiales

Desde las 6 de la mañana de hoy lunes 11 de marzo se está desarrollando un operativo de seguridad en Casavalle, consistente en 17 allanamientos simultáneos en el Complejo CH84 ubicado en Aparicio Saravia y San Martín.

Según informó el Ministerio del Interior, desde hace 45 días un equipo de la cartera recabó información y evidencia a partir de una denuncia que presentó la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) por usurpación de un conjunto de apartamentos en el Complejo.

Según informaron a Montevideo Portal fuentes del caso, tras los allanamientos fueron puestas a disposición de la Justicia once personas, que declaran esta mañana ante la fiscal Mónica Ferrero por usurpación de viviendas.

No es el primer operativo que se realiza en Casavalle. En octubre del 2018, la Justicia formalizó a ocho personas involucradas en la usurpación de viviendas en la Unidad Misiones de Casavalle. Siete de los imputados alcanzaron entonces un acuerdo que les permitiría no ir a prisión a cambio de entregar las viviendas usurpadas y no regresar al barrio. El restante marchó a prisión.

La fiscal Mónica Ferrero, también encargada de aquel caso, consignó en su dictamen que los detenidos fueron detectados ocupando las viviendas sin tener sus títulos y "haciendo uso indiscriminado de luz eléctrica y agua potable" sin la habilitación de UTE y OSE. En agosto, una mujer había sido condenada por extorsionar a vecinos para que abandonaran sus casas.

Luego de estas formalizaciones, el Ministerio del Interior realizó operativos a raíz del mismo modus operandi en el barrio Cordón, Las Piedras y Maroñas.