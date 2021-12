Política

“Yo no legislo bajo amenazas”, dijo Sánchez sobre dichos de Lacalle de vetar ley forestal

El senador del Frente Amplio (FA) Alejandro Sánchez reiteró este miércoles que los votos de los 13 senadores de la oposición estarán para aprobar en la Cámara Alta el proyecto de ley forestal que impulsa Cabildo Abierto, que ya tiene la media sanción de Diputados.

En rueda de prensa, Sánchez sostuvo que “esta no es la última palabra en forestación”, sino “una regulación más de las muchas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo para en un momento apoyar, fortalecer y promover el sector. Una vez que madure el sector es necesario regular y reorientar el sector, a efectos que la legítima defensa que genera por el uso de los suelos no desplace a los pequeños productores familiares”.

Sobre el veto en caso de que el proyecto de ley se apruebe, anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou, Sánchez aseguró: “Yo no legislo bajo amenazas, en este país existen tres poderes que son independientes y la base de la república se sienta en eso. El Poder Legislativo es independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, por tanto, tenemos independencia”.

“Lo que va a pasar es que se va a conformar la voluntad de un poder y veremos si entonces el otro poder decide avasallarlo o no”, añadió. Sánchez comentó que el veto “es una potestad que tiene el presidente de la república”, y “lo que va a hacer es ir en contra de la voluntad del Poder Legislativo”.

Sánchez expresó que “esto no es una alianza con Cabildo Abierto”, sino “un acuerdo sobre una propuesta puntual, en la cual entendemos que es beneficiosa para el país y la apoyamos”. “No me importa de dónde vienen las ideas, me importan hacia dónde van. En muchas iniciativas de Cabildo Abierto yo estoy en las antípodas (…) el día que para evaluar una idea primero vea de quién viene ese día abandono la política”, aseguró.