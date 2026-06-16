“Voy a cortar la cuerda”: tras tragedia en Brasil, uruguayo enseña seguridad en saltos

El bungee jumping o puentismo consiste en saltar desde una altura elevada, con uno de los extremos de una cuerda elástica atada al torso o al tobillo, y el otro extremo sujetado al punto de partida del salto. Cuando la persona salta, la cuerda se extiende para contrarrestar la inercia provocada por la aceleración de la gravedad en la fase de la caída. Si la soga está bien colocada y su elasticidad es la correcta, la caída cesará antes de que la persona se acerque demasiado al suelo y su detención no será mediante un brusco tirón, sino con un suave efecto rebote.

La práctica de esta actividad se hizo conocida luego de que en 1961 la cadena británica BBC grabara un documental en Vanuatu sobre jóvenes que saltaban desde altas plataformas con sogas ajustadas a sus tobillos como una prueba de valentía.

Esta filmación inspiró a Chris Baker, de Bristol (Inglaterra), a usar las cuerdas elásticas como juego de entretenimiento. El primer salto bungee moderno se concretó el 1 de abril de 1979 desde el puente colgante de Clifton, en Bristol, y fue realizado por cuatro miembros de un club de deportes extremos. Actualmente, la práctica está extendida a todo el mundo.

El pasado fin de semana, una jornada de puentismo llevada a cabo en Brasil se convirtió en noticia global debido a una increíble y trágica negligencia: los responsables de la actividad arrojaron a una joven de 21 años desde 40 metros sin siquiera colocarle la cuerda. Como evidente y penoso resultado, la mujer se estrelló y murió en el lugar.

Los videos que registraron el episodio se hicieron virales en todo el mundo, y generaron reacciones de temor acerca de la actividad.

Por ello, la empresa BungeeUy, que desde 2020 organiza saltos de 30 metros en el Cerro de San Antonio, en Piriápolis, grabó un video en el que demuestra, de la manera más directa y práctica posible, que la actividad es completamente segura si se lleva a cabo de la forma correcta.

Sebastián Paguas, fundador del emprendimiento, muestra en el video que la soga que se utiliza es de gran grosor, y luego explica algo fundamental: el arnés tiene integrada una segunda cuerda, que si bien es más delgada, puede resistir un empuje de dos toneladas.

Para demostrar la seguridad del salto, en el video el joven corta parcialmente la cuerda con un machete antes de arrojarse al vacío. Luego, y ya colgando en el aire, vuelve a usar el arma blanca y cercena por completo la soga principal. Sin embargo, nada malo sucede, y queda suspendido del cordel de seguridad.

Anteriormente, Paguas ya había divulgado otros videos en los que detallaba las medidas de seguridad que se utilizan en los saltos.

No está claro cómo eran las cuerdas usadas en el malogrado evento llevado a cabo en Brasil. Sin embargo, las características del material pasan a segundo plano ante el hecho de que a la víctima ni siquiera se las colocaron y la arrojaron de cabeza al vacío sin sujeción alguna.