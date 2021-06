“Vayan y contágiense”: el acto fallido de Alberto Fernández en conferencia

Internacionales

El presidente argentino Alberto Fernández hizo este viernes una aparición pública para anunciar la prolongación de las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus.

En la ocasión, llamó a "no bajar los brazos, no dejar de cuidarse. Aquellos a los que les hicieron dudar de las bondades de las vacunas, por favor no crean lo que les dijeron, vayan y vacúnense".

"Todas las vacunas alivian y garantizan que las posibilidades de muerte por contagio son ínfimas", explicó.

"Por favor, vayan y contágiense" animó por error.

"Perdón:, vayan y vacúnense, eviten el contagio", corrigió con una sonrisa.

"Vayan y contágiense" | El fallido del presidente Alberto Fernández en el anuncio de la extensión de las restricciones por la pandemia pic.twitter.com/5mJtR9Oz90 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 11, 2021