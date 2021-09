“Van todos al cielo”: escribió una carta a su familia antes de matar a todos a guadañazos

Policiales

William de Lima Silva, de 33 años y albañil de profesión utilizó una guadaña para cometer una masacre. El hecho ocurrió en el municipio de Passa e Fica, en Río Grande do Norte.

Según informara el portal noticioso G1, de Lima asesinó a su hija María Clara, de 7 años, a María da Luz Henrique de Lima, su ex pareja, a María do Livramento Henrique de Lima, ex suegra, a Francisco Batista de Lima, ex suegro, y a una herma de este, identificada como “Velinha” (viejita). El agresor también ataco e hirió a al hijo de esta mujer, quien sobrevivió.

De acuerdo con el citado medio, el hombre llegó sobre las 04.00 del sábado a la casa donde estaban las primeras cuatro víctimas. Armado con una escopeta y una guadaña, utilizó esta última para cometer los asesinatos.

Luego salió del lugar y recorrió un kilómetro hasta llegar a la casa de “Velinha”, a quien atacó con la escopeta y con un cuchillo, matándola. También allí atacó al hijo de esta, quien a pesar de ser herido fue rescatado con vida.

Tras culminar su raid criminal, el múltiple homicida se quitó la vida.

Un informe emitido por la televisora local Inter TV detalla que el agresor llevaba consigo un cuaderno donde había redactado unas diez cartas dirigidas a su familia. En una de ellas, aseguraba que era “la última vez” que se dirigía a ellos y que “todos van a ir al cielo”. Dicho material fue incautado por la policía.