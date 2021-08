“Tomada de pelo” y “tergiversar la realidad”: reacciones del FA por baja de combustibles

Política

“Esta rebaja parece ser más bien un espejismo porque no hay ninguna rebaja real”, dijo el senador frenteamplista Alejandro “Pacha” Sánchez.

El Poder Ejecutivo informó este lunes una baja en el precio de los combustibles, de $ 0,40 para el caso de la nafta Super y de $ 0,76 en el gasoil. De esta forma, a partir de la hora 0 del próximo miércoles 1º de setiembre el valor del litro de nafta Super quedará en $ 70,41 y el del gasoil 50S en $ 49,94.

Este nuevo ajuste se enmarca en el mecanismo de fijación de las tarifas en base a la evolución del Precio de Paridad de Importación (PPI) que el gobierno empezó a utilizar en el mes de junio. Para el caso del supergás los precios se mantendrán sin cambios. Los nuevos valores mantienen incorporados los sobrecostos y subsidios de ANCAP, que se calcularon en $ 2,97 por litro.

La noticia no convenció del todo a los dirigentes de la oposición, según diversas manifestaciones. En tal sentido, el senador del Frente Amplio Mario Bergara había adelantado previamente que la modificación sería “ínfima” y que “no impactaría en el bolsillo del uruguayo”.

En tanto, una vez conocida la noticia, el exintendente de Montevideo Christian Di Candia comentó en su cuenta de Twitter esta rebaja. Calculó que un tanque de nafta de 45 litros aumentó a 560 pesos desde que empezó el año y que ese mismo tanque bajaría ahora 15 pesos. “Capaz los comestibles bajarán (?) ahora 0,0005 el kg”, ironizó el dirigente del FA, al tiempo que aseguró que los anuncios del gobierno “son una tomada de pelo”.

Por su parte, el director de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) por el FA, Alfredo Asti, apuntó contra los medios (sin decir cuáles) e indicó que todos los titulares apuntaban a una baja de los combustibles, “sin decir el porcentaje de la baja y lo que significa”. “Lo que queda para muchos es solo la BAJA y eso es una forma de tergiversar la realidad”, opinó el jerarca de la CND.

En tanto, el legislador de la Cámara Alta por el FA Enrique Rubio también se manifestó sobre el descenso de la nafta. “Nos parece que, en realidad, esto es muy pequeño y que toda la estrategia es equivocada. Nosotros en nuestro gobierno varias veces hicimos bajas. Hay por lo menos diez o doce años que se hicieron bajas, pero era en un marco de previsibilidad”, afirmó.

Además, sostuvo que se está introduciendo una “gran incertidumbre”, donde la gente se da cuenta de que hay un “manejo de fechas” que corren en un sentido u otro, que, según Rubio, “crea más inquietud que soluciones” en esta temática.

Finalmente, Alejandro “Pacha” Sánchez consideró que la rebaja es “casi ridícula” y que, por el incremento del Impuesto Específico Interno (IMESI) en las naftas, solo por vía impositiva nos podemos dar cuenta de que en realidad lo planteado por el Ejecutivo “parece cercano a una especie de tomadura de pelo”.

“Un gobierno que calificaba de ‘tarifazo’ cuando se hacían ajustes por abajo de la inflación, ahora que ha aumentado por arriba de la inflación me parece francamente que es un incumplimiento flagrante de su compromiso electoral, en donde estableció que no iban a haber aumentos de combustibles. Esta rebaja parece ser más bien un espejismo, porque no hay ninguna rebaja real”, dijo en declaraciones a 970 Noticias de Radio Universal.