“Sueño el momento de volver a una vida normal”: Marset dijo que “no va a entregarse nunca”

Locales

El programa Santo y Seña (Canal 4) emitió este domingo la segunda parte de la entrevista realizada por la periodista Patricia Martín al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en la que el narco sostiene: “Sigan buscando que no voy a entregarme nunca”.

“Me crie en piedras blancas, viví en la blanqueada un tiempo. Mis padres se separaron que no me gustó. Estudié hasta tercero de liceo, con buenas notas”, contó y mencionó que su materia favorita era matemática.

Consultado al respecto, sostuvo que tiene “temor y respeto a Dios”, pero “miedo a nada”. “Dios siempre me ha ayudado, cuidándome”, agregó.

También dijo que es “apasionado por el fútbol” y que “nunca estuvo metido en un equipo por lavar dinero”.

“Creo ser buen padre, buen compañero. Muero por mis hijos, por mi mujer”, señaló. En ese sentido, dijo que es muy “familiero”: “Si salgo a algún lado, 6 o 7 de la tarde vuelvo”.

“Mis hijos lo viven normal, van al colegio y tienen sus actividades. Ahora no están yendo al colegio, pero papá y mama les enseñan”, contó Marset.

Además, se refirió a su vida en Uruguay y comentó: “Se extraña el país de uno, extraño el dulce de leche Conaprole (se ríe)”.

Con respecto a la posibilidad de tener una “vida nueva”, respondió: “Me encantaría”. “Sueño con ese momento de volver a tener una vida normal. Todavía me queda mucho por vivir”, afirmó.

También explicó, tras ser consultado sobre ello, que le gusta hacer donaciones anónimas a distintas fundaciones. “Cuando hubo lo del covid, yo mismo salía a hacer surtidos y a repartir a quienes los necesitaban”, indicó.

“Es difícil entender quién soy yo, me juzgan demasiado sin saber. Hasta el día de hoy, no me arrepiento de nada”, aseguró Marset.

Martín le planteó a Marset la posibilidad de volver elegir el camino del narcotráfico aún sabiendo lo que iba a suceder, a lo que éste le respondió: “La verdad que no, me hubiera pintando autos”.

“Extraño un fútbol con amigos, un asado con la familia en fin de semana”, comentó. “Para mi está Dios y la familia, después todo el resto”, agregó.

Marset también dijo que “las personas que hacen su trabajo están en lo correcto”, por eso no se “mete” con periodistas ni fiscales, “con nadie”, aseguró. “Yo hago lo mío y cada uno tiene su trabajo”, expresó. También reiteró que confía en la Justicia de Uruguay.

Acerca de por qué quiso dar la entrevista, el narco afirmó: “Quería decir mi verdad”.