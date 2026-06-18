“Sin rencores”: la irónica respuesta de un fiscal al Chino Lasalvia por crítica a Peñarol

Montevideo Portal

El representante Edgardo Chino Lasalvia comentó que en las últimas horas le llegó una propuesta “muy importante de Alemania” para el jugador Nahuel Herrera. “Me llegó una propuesta muy importante de Alemania para que gane diez veces más”, indicó en diálogo con Sport 890.

Además, apuntó que “Peñarol no está pensando en el jugador, está pensando en sus arcas, está queriendo cubrir dinero mal gastado”.

El fiscal de Flagrancia de 9º Turno, Fernando Romano, salió en respuesta de los dichos de Lasalvia. A través de su cuenta de X, el funcionario del Ministerio Público dijo que es “genial si le llegó una propuesta muy importante de Alemania”.

“Que se vaya tranqui. El CAP trasciende a cualquier jugador, entrenador, dirigentes, y los representantes no forman parte del glorioso. Así que suerte en Alemania, que le vaya fenomenal. Sin rencores”, finalizó.