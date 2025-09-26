Locales

“Si hay derechos, que se note”: comenzó la Marcha de la Diversidad 2025

Desde la tarde de este viernes, se lleva adelante una nueva edición de la Marcha de la Diversidad, que comenzó en la plaza Libertad y terminará en la 1° de Mayo, en la zona de la Aguada.

El recorrido tendrá dos kilómetros en total y contará con propuestas musicales. El lema elegido para este año es: “Si hay derechos, que se note”.

Los organizadores, además, leerán una proclama. Según informó MVD noticias, se hará referencia a que el gobierno condene el “genocidio” de Israel en la Franja de Gaza.

Entre los dirigentes políticos presentes, asistió el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien dijo que “sin dudas es una instancia que promueve el despliegue de derechos e igualdad”.

“Es poner el foco en que todos y todas tenemos el derecho a desplegar todo lo que queramos”, añadió en diálogo con el citado medio.

Por su parte, el director de la Secretaría de la Diversidad de la comuna capitalina, Andrés Scagliola, dijo que “la marcha es algo muy importante porque es la expresión de un movimiento social que ha transformado Montevideo para siempre”.

“Le ponemos una oreja a lo que tenga para decir la proclama”, sostuvo el jerarca capitalino.

