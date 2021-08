“¡Salven a mi bebé!”: madres lanzan niños sobre alambradas en aeropuerto de Kabul

El nuevo avance de los talibanes en Afganistán luego de 20 años ha generado numerosas escenas de pánico en el país.

Em Kabul, la capital del país, el aeropuerto se ha convertido en el punto de mira de todos. La presencia allí de militares estadounidenses lo convierten en el único punto de la ciudad que no está por completo en manos del grupo integrista islámico que ya gobierna de hecho el país.

Las tropas norteamericanas intentan coordinar tareas de evacuación, algo que constituye un desafío superlativo porque son miles las personas que se concentran ante la terminal aérea e intenta por todos los medios conseguir un espacio en los pocos aviones que operan.

Videos divulgados en las últimas horas muestran a niños y bebés pasando de mano en mano en una multitud frente al aeropuerto. Según los informes de los militares estadounidenses, los pequeños afganos incluso fueron arrojados por sus padres por encima del alambre de púas que circunda el lugar.

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1