“Saben que sé cosas”: desde la cárcel, Penadés apuntó a algunos ex correligionarios

Política

En prisión preventiva desde hace casi dos años, y a falta de dos semanas para la fecha en la que debería comenzar su juicio, el exsenador nacionalista Gustavo Penadés concedió una entrevista al Semanario Búsqueda.

El extenso reportaje fue llevado a cabo por los periodistas Federico Castillo y Macarena Saavedra, quienes se trasladaron hasta la cárcel de Florida, donde se encuentra recluido el político.

De dilatada carrera como legislador, Penadés cayó en desgracia luego de que la entonces militante nacionalista y trans Romina Celeste Papasso lo denunciara por abusar sexualmente de ella años atrás, cuando ella todavía era menor y tenía una identidad masculina. Luego, y como es d público conocimiento, las denuncias se acumularon hasta alcanzar un total de veintidós.

Durante buena parte de la entrevista, Penadés se refirió a pormenores de la causa, afirmó ser inocente y negó haber cometido abusos a menores de edad.

Sin embargo, en la prolongada conversación hubo ocasión de referirse al mundo político, y en concreto al comportamiento de quienes durante años fueron sus correligionarios, desde el momento de la denuncia y hasta hoy.

“Soy blanco, voy a morir blanco y mi partido es el Partido Nacional, al que le debo todo”, aclara de manera liminar. Sin embargo, luego señala el hecho de que, ante las denuncias contra él “la 'borratina' haya sido general, salvo algunas distinguidas excepciones que han hablado con mi familia”, entre las que menciona a Luis Lacalle Pu y a Luis Alberto Heber.

“Yo no he vuelto a hablar con ninguno. Entiendo que los delitos generan un rechazo”, concedió, pero luego apuntó a que “hay algunos que políticamente se aprovecharon de mi caída”.

Interrogado acerca de quiénes serían esos nacionalistas, prefirió no hacer menciones.

“No importa. Pero la 71 se desarmó, entonces, todo eso fue para algún lado. Hay algunos que han emitido juicios de valor en las redes sociales o en algún lado que realmente no me los voy a olvidar jamás. Gente que se comportó de una manera miserable”, señaló.

En ese pasaje de la entrevista, los entrevistadores sugirieron que Sebastián Da Silva podría ser uno de ellos. Sin afirmar ni negar, Penadés se limitó a comentar: “No lo dije yo”, para luego disparar contra otras personalidades del Partido Nacional.

“A ver, Graciela Bianchi, Beatriz Argimón. ¿Qué necesidad se tenía de, luego de haberme levantado los fueros, expulsarme del Senado? ¿Y cuáles fueron los argumentos? Porque se habla de 'desarreglo de conducta'. ¿Cuál es mi desarreglo de conducta si no estoy condenado? O sea, violaron la Constitución flagrantemente solamente por el hecho de quedar bien, porque yo ya estaba desaforado”, consideró.

“No le guardo rencor a nadie. Pero yo hubiese actuado como siempre actué, de otra manera. Y muchos de ellos saben que con ellos actué de otra manera. Y muchos saben que sé cosas, que no las voy a revelar jamás, pero que tendrían que tener mucho más cuidado a la hora de hablar. Pero no es una amenaza”, advirtió.