“Quien neutralizó en este país fue Hitler”, dijo Cairo tras queja de diputado por murmullo

Alfonso Lereté pidió que se “neutralice” el micrófono de “algunas compañeras” y la diputada frenteamplista contestó: “a mí no me neutraliza nadie”.

El pasado martes la Cámara de Representantes aprobó extender el plazo del tratamiento de la comisión investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licencias irregulares a los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), por parte del Consejo de Educación Secundaria en el período 2015 - 2019, hasta el 15 de junio de 2022.

La bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) informó en un comunicado que se retiraría de la comisión investigadora porque la considera “improcedente” y señala que “tiene vicios de ilegalidad que afectan su validez, a la Cámara de Representantes no le corresponde investigar al respecto”.

Durante el debate sobre este tema en la Cámara Baja se dio un cruce entre el diputado por el Partido Nacional Alfonso Lereté (presidente de la comisión) y la diputada por el FA Cecilia Cairo.

En un momento, Lereté se dirigió al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, y le comentó: “Presidente, usted sabe que el murmullo de algunas compañeras es permanente. Usted sabe que yo hablo y es permanente. Le pido por favor neutralice a algunas compañeras porque a mí no solo me molesta, sino me distrae”.

La diputada Cairo señaló que hubo “sesiones espectaculares por 10 días”, debido a que Lereté “se había tomado asueto”. “Esperaba que esos 10 días le hubieran hecho bien, para que esa grieta que intenta generar todos los días lo hubiera pasado mejor y que en definitiva viniera con aires nuevos”.

“Mi aclaración es la siguiente presidente, a mí no me neutraliza nadie. Quien neutralizó en este país fue la Segunda Guerra Mundial, (Adolf) Hitler, con cámaras de gas. Si alguien cree que puede neutralizarme que lo intente. Estoy aquí o afuera”, señaló la legisladora.

“Hay términos fascistas que en este Parlamento no se utilizan. ¡Hay cosas que acá no se dicen, soy mujer, sí señor, pero puedo y sola! Cuando se lo he dicho a los diputados de la bancada del Partido Nacional me han dicho ´lo que pasa es que el diputado es así´. Bueno, saben qué, el diputado será así, y yo soy como soy”, agregó.

Cairo sostuvo que no va “a permitir más” que le falte el respeto. “Quien me puede neutralizar son mis representados no el diputado Lereté. La bancada del PN tiene otra actitud, por eso todos mis respetos”, concluyó.

