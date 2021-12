“Queremos que la ley caiga con todo su peso”, dijo Heber sobre asesinato de Lucas Zanolli

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, señaló que fue “un espanto” el asesinato de Lucas Zanolli, joven de 18 años que fue encontrado sin vida el pasado martes en una vivienda en el barrio Flor de Maroñas.

El joven había desaparecido el lunes luego de salir de su casa en Colón y dar una vuelta en su auto junto a un hombre que presuntamente le iba a comprar el auto. En la finca donde apareció el cuerpo fueron arrestados “el presunto comprador del auto, la madre del sujeto y su hermana”.

Heber dijo en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), que el asesinato “conmovió a todo el Uruguay” y comentó que hubo un gran “grado de violencia” en este caso.

“Es una injusticia. Ninguna muerte es justa, pero esta es más injusta producto de que era un muchacho querido en el barrio, apreciado. La violencia, a veces manifestada en esta gente, llevó a, por ahorcamiento, a perder la vida de un muchacho joven que tenía un futuro por delante. Fue espantoso lo que pasó”, afirmó el jerarca de Estado.

Heber envió sus condolencias a la familia del joven. “La Policía actuó rápido, pudo detener a los posibles responsables, esto está en manos de la investigación de la fiscal (Adriana) Edelman”, comentó. “Si fue o no un secuestro no está en mi decirlo, hay investigaciones y todo indicaría que no, pero vamos a ver que surge de las mismas”, acotó.

“Es un horror y un espanto lo que pasó, estamos muy mal por lo acontecido. Queremos que la ley caiga con todo su peso y eso dependerá de la investigación de la fiscal y sobre todo del juez o la jueza”, añadió.

La fiscal de Homicidios, Edelman, realizará la audiencia de formalización de la investigación en el correr de la tarde del jueves. Allí, la magistrada podrá imputar o no algún delito a estos sospechosos. Será sobre el final del plazo de 48 horas que tiene la magistrada para formalizar la investigación.

El ministro del Interior explicó que se trabaja con Interpol y la Policía de México por el caso de una persona del extranjero que llamó a la familia de la víctima para pedir un rescate por el joven. “Fue desde México que salió ese teléfono, por lo tanto, estamos tratando de averiguar si es una organización que siempre está u efectivamente había otra cosa”, expresó.