¿Qué harán en el balotaje los partidos sin parlamentarios electos? Acá un repaso por todos

De un lado está el Frente Amplio y del otro lado estará el Partido Nacional con cuatro fuerzas políticas alineadas atrás. Sin embargo, por fuera estarán el resto de los partidos.

Hay cuatro de ellos que no obtuvieron representación parlamentaria. Sus respectivos excandidatos a la Presidencia contaron a Montevideo Portal qué tienen planeado hacer de cara al balotaje y, además, manifestaron sus opiniones personales.

Gonzalo Abella, excandidato por la Unidad Popular (UP), fue contundente al hablar con Montevideo Portal: "La primera cosa esencial es que no habrá un solo voto de Unidad Popular a la coalición opositora".

En relación a la opción de Daniel Martínez (Frente Amplio), dijo que el problema es que UP se rige por un programa que "no tiene nada previsto para la segunda vuelta". "Como Unidad Popular no vamos a hacer campaña (por Martínez). Sí queremos expresar nuestra total confrontación a donde sea que esté Manini. Donde esté él vamos a estar en contra. Por lo demás, las opciones (para los votantes de UP) son en blanco o Daniel Martínez. Personalmente, yo voy a votar en blanco, pero no podemos expresarnos como partido", dijo.

Consultado si para él Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Martínez son iguales, dijo que no, pero que "desde el punto de vista de las políticas financieras y entrega a las trasnacionales son lo mismo". Dentro de UP, dijo, "va a haber muchas posturas", pero su partido está en "ruta de colisión directa con los dos modelos", que para él "son lo mismo".

Daniel Goldman, excandidato por el Partido Digital (PD), dijo a Montevideo Portal que no tomarán postura por ninguno de los dos, pero que a quien resulte ganador le pondrán a disposición la plataforma mivoz.uy para que tenga a disposición. Precisamente, esta plataforma era la que iban a utilizar los parlamentarios del PD en caso de ser electos.

"Desde ese lugar, el mismo planteo va a ser ahora para el balotaje. Toda instancia en que el ciudadano soberano tiene la oportunidad de votar solo, hacer uso de su criterio y de su coraje y tomar decisiones, bienvenidas sean. Apoyamos que cada uno vote según su criterio y le deseamos suerte a los dos candidatos. Sea el 'Cuquito' o sea Daniel Martínez. Que tengan un éxito tremendo", manifestó.

"El PD va a poder ser de ayuda y asistirlo poniendo a las órdenes la plataforma mivoz.uy para que consulten con el ciudadano opiniones o mejoren las propuestas de ley que cada uno de ellos planteen", puntualizó.

Rafael Fernández, excandidato por el Partido de los Trabajadores (PT), dijo a Montevideo Portal que quedó conformado un Parlamento "que va a llevar adelante una serie de políticas de ajuste contra los trabajadores".

"Los principales partidos, incluso el Frente Amplio, están muy alineados a una reforma que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aspectos que tienen que ver con la negociación colectiva y los derechos laborales", manifestó.

"Ratifico la idea que tenía antes, de que no vamos a apoyar a ninguna de las dos variantes, que son dos variantes del FMI, en nuestra opinión. Lo que importa es la preparación de luchas a futuro. Estos modelos o políticas del FMI están haciendo estallar en todo el mundo rebeliones, estallidos sociales, grandes luchas, desde Francia con los 'chalecos amarillos' a los fenómenos como Ecuador, o más recientes, como Chile", expresó

Sobre preferencias, dijo que él y otros dirigentes del Partido de los Trabajadores tienen planeado votar en blanco, pero que los votantes deben hacer "lo que entiendan" mejor.

Gustavo Salle, del Partido Verde Animalista (PVA), afirmó que su fuerza política "no ha tomado ninguna decisión", pero que personalmente tiene pensado "pagar la multa", es decir, no ir a votar.

"Jamás ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional calificaron al Gobierno como asociación para delinquir. Lejos de ello, colaboraron con todas las normas que permitieron el avasallamiento de la Constitución de la República y la creación de una verdadera maquinaria de impunidad, que es el servicio descentralizado de Fiscalía General, que impidió que toda mi lucha contra la corrupción prosperara", manifestó Salle en conversación con Montevideo Portal.

"Los dos candidatos mantienen un modelo de país forestal celulósico, cuyo origen es la ley de forestación de (Julio María) Sanguinetti. Un modelo de país que representa un sistema colonialista, extractivista, condicionado, endeudado", añadió.

"No obstante, la coalición multicolor integra a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto habló expresamente contra el 'golpe de Estado técnico'. Habló expresamente contra la manipulación de la Justicia. En buena medida, Cabildo Abierto levantó banderas del PVA. En segundo lugar, aparentemente, el doctor Lacalle se compromete a derogar la obligatoriedad de la bancarización. Esas dos posturas que recogen posicionamientos previos e importantes del PVA, indudablemente constituirán factores determinantes para que el electorado del PVA presuntamente se vuelquen a favor de la coalición multicolor. Del lado del partido de Gobierno no existe el más mínimo atractivo que pueda conquistar un voto del electorado del PVA", expresó.

