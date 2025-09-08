“Perversión” y “adultocéntrica”: blancos y el FA discuten por ley de tenencia compartida

Política

Ante la trágica muerte de Alfonsina y Francisco a manos de su padre, Andrés Morosini, desde el Frente Amplio (FA) insisten en “rever y discutir” la ley de Corresponsabilidad en la Crianza. Por su parte, el opositor Rodrigo Goñi, que impulsó el proyecto que se aprobó en 2023, cuestionó al oficialismo por su “perversión”.

En diálogo con Montevideo Portal, el diputado blanco defendió la ley en cuestión y afirmó que es “beneficiosa para los niños”. Goñi sostuvo el proyecto surgió bajo los lineamientos internacionales y académicos que indican que “para los niños lo mejor es mantener la relación con ambos padres luego que esto se separan”.

“Eso es un casi que un consenso del punto de vista psicoemocional: la relación del niño con un padre y con una madre es muy importante para el resto de su vida”, insistió el legislador nacionalista.

El dirigente de la Lista 40 aclaró que la ley contempla que para que se dé la corresponsabilidad en la crianza “no haya algún impedimento, por ejemplo, de violencia de alguno de sus padres o de cualquier tipo de condición que pueda generar este perjuicio para el niño”.

Sin embargo, desde las filas del oficialismo sostienen que la ley “va contra la convención de los derechos del niño”, dijo la diputada frenteamplista Inés Cortés a Subrayado. Asimismo, el exdirector de secretaría del Ministerio del Interior y exsenador, Charles Carrera, dijo en La Mañana del Nuevo Ritmo que debe derogarse la ley porque “no podemos generalizar que las mujeres mienten y por eso el tema de la tenencia compartida”.

Goñi ratificó que antes de la ley surgían “dificultades”, como en casos “extremos” por “denuncias falsas”, pero también por “problemas entre los padres, por dificultades de relación, que terminaban pagando los niños que no podían ver a sus padres”.

El diputado blanco sostuvo que la ley establece un “régimen que, de alguna forma, promueve esa corresponsabilidad”, para garantizar que “pudiera mantenerse sin supuestos infundados que lo impidieran”.

“Siempre en la ley quedó claro que esa corresponsabilidad en la crianza, esa tenencia compartida, siempre era cuando estaban dadas las condiciones”, detalló. “Esta ley realmente era un reclamo, pero no solo de los padres, también de abuelos, de tíos, de madres”, contó Goñi.

Ante la postura del FA, el legislador blanco dijo mostrarse sorprendido ante las declaraciones que marcaron la derogación de la ley como “un compromiso de campaña”. “Yo estuve en todos los debates, debate no tuvo. Más bien es usando —y eso es nuestro reproche— este hecho trágico”, sostuvo.

“Además de que tiene connotaciones patológicas y de salud mental, nunca un hecho excepcional puede ser motivo ni de aprobación de una ley ni de derogación de una ley”, dijo Goñi.

Desde la oposición pidieron un informe para ver cuál fue el resultado de la aplicación de la ley desde el 2023 hasta la fecha. De todos modos, sostiene que las informaciones que recibieron “han sido muy positivas”.

“Acá se pretende, muchas veces, detrás de esto de la derogación, hay una postura y un intento de criminalizar y estigmatizar a los padres”, dijo el legislador blanco. Goñi insistió en que la postura del oficialismo busca “criminalizar la paternidad”. “Eso no lo podemos aceptar bajo ningún concepto; en primer lugar, porque el perjudicado, primero es el niño”, expresó.

Cortés dijo que la mirada del FA sostiene que con esta ley “el interés superior del niño se desdibuja”, es “adultocéntrica” y “criminaliza las denuncias falsas”.

“Habilita discursos que llevan a lo que estamos asistiendo. Comentarios en redes que son de un nivel de violencia y crueldad que realmente son espeluznantes”, expresó la diputada.

Por otro lado, Carrera expresó: “En la legislatura pasada se votó una ley que se llama de tenencia compartida que hay que derogarla porque es cierto que a mí me tocó como abogado algún caso en el que quizás existió alguna mentira, pero no podemos generalizar que las mujeres mienten y por eso el tema de la tenencia compartida”.

Según el exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP) en Uruguay está comprobado que “la gran mayoría de los casos de violencia de género y de violencia doméstica son verdad”. “Cuando un padre ejerce violencia sobre una madre, ejerce sobre sus hijos, porque una familia que se cría en ese ambiente, unos hijos que se crían en ese ambiente, están sufriendo violencia”, expresó

Asociaciones civiles como El Paso, a cargo de Andrea Tuana, también solicitaron que la ley sea derogada.