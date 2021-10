“Nunca conocí a Kirma”; Reta firmó registro de empresa de Estonia ante regulador estatal

Política

Daniel Reta, exasesor del exministro de Turismo Germán Cardoso, compareció este lunes ante la comisión que investiga la publicidad de la cartera desde el año 2010 al 2021. Reta mostró lo que le envió Elbio Rodríguez (asesor también de Cardoso) por Whatsapp para que presente ante la agencia Young & Rubicam.

“Yo nunca conocí a Kirma. La agencia Young & Rubicam es la que se encarga de todo esto. Yo no sabía ni siquiera que se llamaba Kirma. De hecho, nunca me enteré hasta que empezó todo este problema. Hasta los montos son distintos, eran montos de US$ 31 mil mensuales. La propuesta me la mandó Elbio Rodríguez por Whatsapp y yo se lo mandé a la agencia de publicidad. Cardoso no tenía idea”, señaló Reta, que se desempeñaba como adscripto de Cardoso mientras que Elbio Rodriguez lo hacía como colaborador honorario.

Según publicó el semanario Búsqueda, fueron Reta y Rodríguez los que trabajaron en la contratación de forma directa de la empresa con sede en Estonia para que realizara publicidad en internet, información que confirmó el diario El Observador. A la firma en cuestión la secretaria de Estado le adjudicó US$ 280 mil que no llegaron a ser pagos, debido a que el Banco República interpuso la operación.

Si bien Reta afirmó que “no conocía a Kirma”, Montevideo Portal accedió al documento de presentación de la empresa en la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) en donde aparece la firma del exasesor de Cardoso. En dicho documento se presentan los datos de la empresa de Estonia y, en el segmento de resolución, se autoriza la pauta publicitaria por 280 mil dólares para Kirma, impuestos incluidos.

El documento fue realizado el pasado 29 de diciembre y señala que quedará ad-referéndum de la intervención del Tribunal de Cuentas.

