“Nos vemos en setiembre”: trans argumentaron a favor de la ley sin aludir a prerreferéndum

El colectivo "Ley trans ya" tuvo este martes su cadena nacional para exponer sus argumentos a favor del texto, que deberá imponerse el domingo a un prerreferéndum que busca derogarlo tras una iniciativa del diputado suplente del Partido Nacional Carlos Iafigliola.

Con un mensaje hablado en primera persona, el colectivo repasó las explicaciones dadas en el Parlamento durante la discusión de la ley, un trabajo "arduo" y "difícil", según se señaló.

La cadena fue iniciada por una madre de un joven trans, que dio paso a otras personas de esa identidad, que señalaron las dificultades para permanecer en el sistema educativo, para ingresar al laboral y para lograr el cambio de nombre registral, además de la persecución sufrida en la última dictadura cívico militar.

Según los datos presentados, el 75 % de las personas trans son expulsados del sistema educativo, solo el 23 % tiene un empleo formal y un 19 % lograba finalizar, antes de esta ley, el trámite de cambio de nombre en el documento de identidad.

"Es necesario tener becas de estudio, porque a nosotras nos expulsaban cuando éramos adolescentes, no tuvimos oportunidad de estudiar por discriminación. Yo a la escuela la hice toda, pero fue muy difícil porque yo estaba en un cambio de transición; en ese tiempo no se explicaba, te tenías que estar escondiendo. En la adolescencia dejé el liceo. Me vivían violentando, pegando, me vivían insultando, diciéndome 'negro', 'puto'. No tenía casi compañeros. Hasta que no aguanté más, porque tampoco los profesores me daban mucha bola, tampoco tuve el apoyo de mis padres. Me discriminaban, y por todo ese tipo de cosas, tuve que dejar. Ahora estoy haciendo UTU, y me estoy esforzando mucho después de veinte y pico de años", relató Lorena Rosas.

Karina Pankieyich, una de las mujeres trans que recibirá una pensión por haber sido víctima del terrorismo de Estado, especificó que las personas con esta identidad que son sobrevivientes de la dictadura "son muy pocas": "Éramos perseguidas día y noche, no solamente éramos excluidas de nuestros hogares, sino de la escuela, liceos, ámbitos familiares. Era una época muy dura para las chicas trans. Llegábamos a pasar siete a quince días en un calabozo, porque no era un solo organismo policial que nos detenía, eran varios".

La cadena culminó con el mensaje "nos vemos en setiembre", en alusión al mes de la Diversidad, y sin hacer mención a la instancia electoral no obligatoria del domingo.

