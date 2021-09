“No visualizo un proyecto de país”, sostuvo Yamandú Orsi sobre el gobierno

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se refirió a la gestión del gobierno de coalición y señaló que no tiene claro “el plan o proyecto” del Poder Ejecutivo.

“No visualizo un proyecto de país”, comentó entrevistado por la periodista Silvia Techera en los Medios Públicos (Canal 5). “Es cierto que la pandemia hizo ruido, generó dificultades que no estaban previstas. La situación sanitaria se puso a la cabeza de nuestra gente. Hoy ya aparece el empleo con otra contundencia”, agregó.

Orsi cree que “estaría bueno ver el modelo” del gobierno, aunque no lo sabe. “O me faltan elementos o una dosis de optimismo. No veo rumbo, ojalá me esté equivocando”, señaló el intendente canario.

“Hay todo un empuje, que no sabemos hasta dónde se va a concretar, de inversiones argentinas, pero hay que tener en cuenta que el mundo es otro y está caminando a un sistema fiscal mundial más entreverado. Quizás aquellos beneficios que a Uruguay les vino muy bien para traer inversiones a futuro no van a ser los mismos”, añadió. Orsi sostuvo que “eso el gobierno lo tiene claro” y que “los sistemas tributarios no son los mismos que antes” y “se va a exigir a las empresas más aportes para los problemas que está teniendo el mundo”.

“Hay un cambio y transformaciones a nivel mundial donde ya están llegando los ruidos acá. El tema ambiental ya lo ponen como condición para un montón de otras cosas”, comentó.