“No se ha identificado lugar de producción”: intendencia de Colonia sobre queso adulterado

La aparición de diversas marcas de queso rallado adulterado ha generado malestar y desconfianza en los consumidores de todo el país.

Tal como informáramos, la constatación de varias marcas en esa situación llevó a que algunas intendencias emitieran comunicados de aviso a la población, y pusieron manos a la obra para retirarlas del mercado.

La mayoría de las marcas identificadas provienen del departamento de Colonia. De hecho, fue el periódico neohelvético Diario Helvecia el que expuso públicamente la situación.

Ahora, y según adelantara el citado medio, la Intendencia de Colonia emitió un comunicado acerca del tema.

En dicho envío, el gobierno coloniense confirma la detección de quesos adulterados y asegura que “están siendo retirados del mercado”, dado que, además de su adulteración, “no cuentan con habilitación y registro bromatológico para su elaboración y venta” y “no se ha identificado su lugar de producción”.

Por ello, la intendencia pone sobre aviso “a los elaboradores, transformadores y distribuidores para que se abstengan de adquirir estos productos adulterados” y exhorta a la población “a extremar precauciones en la compra de quesos, verificando siempre el origen del producto, su etiquetado y los canales de comercialización”.

Por otra parte, la Intendencia de Colonia, departamento con un histórico y merecido prestigio en el rubro lácteo, subraya la labor de los productores legítimos.

En ese sentido, señala que en las tierras colonienses “existen numerosos elaboradores que trabajan con responsabilidad y compromiso, ofreciendo quesos de excelente calidad, elaborados bajo normas sanitarias y con la trazabilidad correspondiente. A ellos reconocemos y alentamos en su tarea, que dignifica el trabajo del sector y brinda seguridad a los consumidores”.

En ese sentido, el comunicado insta a la ciudadanía a “adquirir quesos únicamente de proveedores confiables y debidamente habilitados, contribuyendo así a proteger la salud y a fortalecer a los productores que cumplen con la normativa vigente”.

Según se detectó, los quesos falsos están compuestos por una mezcla de “carragenina tóxica, gelatina, agar-agar, colorantes y esencias”, mejunje que no hace ningún aporte nutricional y, por el contrario, constituye un verdadero riesgo para la salud del consumidor.

Ante dudas sobre la autenticidad de un producto, se recuerda que la validez de cualquier registro a nivel nacional puede consultarse en el siguiente enlace.