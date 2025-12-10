“No sé cuándo llegará”: Corina Machado estará ausente en ceremonia del Nobel de la Paz

Internacionales

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, no recogerá este miércoles el Nobel de la Paz en Oslo y lo delegará en su hija, anunció el instituto noruego que otorga este galardón, que dijo desconocer el paradero de la premiada.

“Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre”, declaró el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, al micrófono de la radio noruega NRK. “Desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del ayuntamiento de Oslo a las 13:00 de hoy, cuando comience la ceremonia”, añadió.

Desde octubre, cuando se anunció el premio, ha sido un misterio si Machado podría viajar a Oslo. La dirigente opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace once meses, en ocasión de una protesta en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro.

El fin de semana, el Instituto Nobel anunció que Machado recibiría en persona el galardón, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. También organizó una rueda de prensa y entrevistas con distintos medios internacionales, que terminaron siendo canceladas.

Familiares y aliados de Machado en Oslo dijeron a la agencia AFP que confiaban en verla el martes en la ciudad, adonde se han desplazado decenas de venezolanos exiliados, y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay.

“Simplemente no sé dónde se encuentra exactamente”, afirmó Harpviken a la radio NRK, quien el martes por la noche todavía se mostraba confiado con la llegada de Machado a Oslo.

“No sé cómo está viajando, no sé cuándo llegará, pero sigo confiando en que estará aquí a tiempo para las celebraciones”, dijo.

Con información de AFP.