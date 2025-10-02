“No nos representa”: la FUS le retiró la confianza su exdirigente Jorge “Fogata” Bermúdez

Locales

Jorge Bermúdez, histórico dirigente de La Federación Uruguaya de la Salud (FUS), fue hasta hace poco su Secretario General. Sin embargo, su conducta ha sido puesta en entredicho en los últimos meses, luego de que investigaciones lo señalaran como presunto responsable de desvíos de dinero del sindicato.

En agosto, Bermúdez fue acusado de quedarse con un remanente de dinero que era propiedad del sindicato. La cifra manejada en ese momento era de $ 180.000, y fue devuelta por el dirigente sindical algunos días después de que el tema se hiciera público.

Sin embargo, una auditoría que analizó los gastos realizados entre el 1º de mayo de 2024 y el 31 de julio de 2025, reveló movimientos mucho mayores por parte de Bermúdez y otros sindicalistas. En concreto, Bermúdez gastó $ 1.192.781, de los cuales $ 579.154 están justificados. En contrapartida, hay $ 613.627 que no cuentan con facturas ni ningún tipo de documento que los justifique.

Con esta información a la vista, en las últimas horas la FUS remitió una carta a la Junta Nacional de Salud (JUNASA), en la que informa el retiro de confianza a Bermúdez y su cese como representante de la agrupación.

“Luego de la reunión del Consejo Central y tras evaluar el informe de la empresa auditora y en función de la gravedad que se ve reflejada en este, se decidió por mayoría retirar la confianza a Jorge Bermúdez, actual Secretario de Formación y representante de la FUS a la JUNASA”, reza la misiva.

“A partir de ahora nuestra Federación no se siente representada por él, y se le solicitó dar un paso al costado en sus responsabilidades hasta que se expida el Tribunal de Ética y su informe sea refrendado en una Dirección Nacional”, añade el texto.

Ahora, la FUS resolverá “en el menor tiempo posible” quién la representará ante la Junasa.