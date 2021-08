“Niña sin nombre”: la triste historia detrás de una de las tumbas más visitadas de Brasil

Curiosidades

El 23 de junio de 1970 quedó marcado para siempre en la historia de la ciudad brasileña Recife, y no por los mejores motivos. Ese día comenzaba una investigación policial que posteriormente derivaría en una leyenda.

En esa jornada, un vendedor de cocos llamado Arlindo José da Silva encontró el cuerpo de una niña en la playa de Pina. Según recuerda un artículo publicado por el portal noticioso UOL, las crónicas de la época detallaban que la víctima tenía el rostro enterrado en la arena y las manos atadas.

El caso generó una gran conmoción entre los habitantes de la capital de la localidad, y con el paso de los días el Brasil todo estuvo pendiente del misterio, ya que la resolución del caso no fue inmediata. En un principio, el propio Arlindo fue detenido, como sospechoso, pero quedó en libertad poco después tras comprobarse que su única relación con el caso era la circunstancia fortuita de haberse topado con los restos.

Seis días después, el 29 de junio, las investigaciones llevaron al arresto de Geraldo Magno de Oliveira, un mecánico de la zona. Interrogado el hombre confesó el crimen y dijo que había invitado a la niña a pasar la noche juntos.

En su declaración ante la policía, narró que le ofreció 5 cruzeiros (moneda brasileña de la época) por acostarse con él. Sin embargo, como no tenía cambio no le di el dinero prometido, situación ante la que la niña lo habría comenzado a insultar, llamándolo “estafador” y “vejete”. Enojado, el sujeto habría matado a la menor.

A pesar de la confesión inicial, poco después Geraldo dijo que solo contó esa historia porque fue coaccionado y torturado por los agentes. Aun así, se decretó su prevención preventiva, y fue asesinado en la cárcel antes de ser juzgado.

¿Quién era la víctima?

Aunque el verdadero responsable del crimen es un tema controvertido, este no es el punto más curioso de toda la historia. El nombre de la niña no se menciona en ningún momento del relato, y no es por casualidad. Sino porque su identidad continúa siendo desconocida.

De acuerdo con la citada crónica, el cuerpo de la niña permaneció durante dos semanas en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Recife. Durante todo este tiempo no aparecieron familiares ni conocidos que pudieran identificar los restos

Finalmente, y con la anuencia de la Secretaría de Seguridad Pública, la niña fue enterrada como indigente desconocida el 3 de julio de 1970 en el Cementerio Santo Amaro, en Recife. Irónicamente, la soledad que parece haber sufrido en vida se revirtió por completo tras su muerte.

Con el paso del tiempo, varios residentes comenzaron a atribuirle milagros e intercesiones. Así nació la leyenda de la “Niña sin nombre”, que fue creciendo a medida que los vecinos de la ciudad reportaban el cumplimiento de los pedidos que le hacían a la anónima fallecida.

La leyenda local le atribuye milagros diversos, desde los más mundanos logros materiales hasta la curación de enfermos.

Desde entonces, su tumba se ha convertido en una de las más conocidas y visitadas del país, frecuentada por personas que le ofrendan golosinas, flores, juguetes, perfumes. En el túmulo también se acumulan cientos de cartas de agradecimiento. Los obsequios se vuelven más frecuentes en el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre.

La leyenda fue llevada incluso a la pantalla, en un documental producido por el periodista y cineasta Adriano Portela.

El autor destacó en su momento que la historia de la niña sin nombre “hunde sus raíces en la cultura de Pernambuco. Todos han oído hablar de la historia. El caso ya no es un hecho periodístico, porque pasó a convertirse en una leyenda a partir de la historia de la exhumación y los milagros”.