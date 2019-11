MedicosConLuis: colectivo de galenos manifiesta apoyo a Lacalle Pou

Política

El colectivo Médicos Por Uruguay, es de reciente creación. Sus cuentas en las redes sociales Twitter y Facebook fueron creadas el pasado 3 de noviembre. Al momento de redactarse la presente cuenta con 187 seguidores en la primera y 340 en la segunda.

En un comunicado, el colectivo se manifiesta en acuerdo con el programa de gobierno "Compromiso por el país", impulsado por el Partido Nacional.

"En las últimas horas se ha dado a conocer una manifestación de algunos profesionales médicos en apoyo a Daniel Martínez, candidato del gobierno, bajo la consigna #MédicxsconMartinez. Se trata de un movimiento gestado desde médicos integrantes del gobierno y, lamentablemente, autoridades del Sindicato Médico del Uruguay, institución a lo que nosotros estamos afiliados y muchos de nosotros participamos activamente (e incluso algunos tenemos cargo de representación en diferentes órganos), pero que bajo ningún concepto debería inmiscuirse en esta instancia electoral", expresa el envío.



"Por ello, y, en primer lugar, corresponde dejar claro a la población que ese movimiento político no representa en absoluto el sentir de todo el cuerpo médico nacional. Y ante esa situación es que, por fuera de todo ámbito gremial, decidimos crear esta organización", prosigue el comunicado.

"Durante los últimos meses, y particularmente en los últimos días, hemos asistido a una paulatina politización proselitista de la discusión sobre la salud en nuestro país. Entendemos que en el contexto en que nos encontramos esto es legítimo, más nos gustaría que la misma se efectuase a través de una discusión seria y respetuosa, y no de la forma que se está llevando adelante actualmente, con mensajes que generan divisiones, con cifras no confiables y tendenciosas y que en muchas oportunidades están más alineadas con la evolución propia del sistema que con medidas concretas", añade el texto.

"Las políticas sanitarias de nuestro país han avanzado progresivamente en los últimos 40 años, producto de los avances tecnológicos y técnicos a nivel internacional, y debido a algunos cambios estructurales que han permitido mejorar parcialmente la calidad de asistencia. A pesar de la cantidad de recursos asignados, no se lograron los resultados esperados, faltando accesibilidad real y complementariedad de servicios, la premisa de medicina de calidad quedó por él camino. Esto traduce a las claras una mala gestión de los recursos humanos, materiales y económicos. Hemos asistido a un intento de cambio de modelo de gestión que fracasó rotundamente en su implementación y que no ha concretado la transformación real de un sistema de salud", entienden desde el colectivo, agregando que "se ha avanzado menos aún en modificar el modelo de atención, hacia uno centrado en el paciente. No se ha sido exitoso en la instalación de campañas efectivas de promoción y prevención en Salud."

Es en este contexto, "Médicos por Uruguay" hace "un llamado a la reflexión sobre el rol que debemos jugar. Es fundamental tener claro el objetivo, un sistema de salud de calidad para TODOS los Uruguayos. Se debe alcanzar la accesibilidad real en el interior, y particularmente en el interior profundo, a una asistencia sanitaria de calidad, debemos defender el concepto de libertad de elección de los pacientes en el sistema de salud, ya que hace varios años que no se abre el corralito mutual, y utilizar indicadores que permitan mejorar la asistencia, optimizando el uso de los recursos. El debate no puede, ni debe, estar teñido de colores partidarios o estar estimulado por el amiguismo".

El comunicado añade que "estamos en un momento crucial, donde tenemos que elegir entre dos modelos de país, uno que propone seguir por el mismo camino, el del derroche de recursos, el acomodo en la salud pública y la mala gestión, y por otro el de las certezas, el de los objetivos concretos que permita hacer de la salud una política pública garante de equidad en derechos y oportunidades".

"Desde nuestro colectivo, integrado por colegas de diversos orígenes políticos y unidos por un compromiso por el país, manifestamos nuestro apoyo a la fórmula de Luis y Beatriz, entendiendo que nuestros objetivos en pro de la Salud de los Uruguayos se encuentran en consonancia con lo planteado en el programa de la coalición", concluye el envío.