“Manoseo y falta de respeto ¡no!”: la respuesta de Fossati a Gómez tras no ser trasladada

La Fiscalía General de la Nación anunció el pasado martes una serie de traslados, en los que no aparece la fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati, quien está a cargo de la investigación del exjefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano. Fossati era una de las candidatas a ocupar la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno.

A través de su cuenta de Twitter, Fossati respondió los argumentos que esgrimió el fiscal de Corte, Juan Gómez. “¿De verdad recibo mensajes de mi superior por este medio? Plantear una contradicción entre sus decisiones y el pedido de celeridad público de senadores y Ejecutivo no es ‘capricho’. Manoseo y falta de respeto ¡no!”, posteó la fiscal en la red social, citando una nota de Montevideo Portal.

Un rato más tarde, Fossati volvió a tuitear y se refirió al “dossier” que un anónimo entregó en Fiscalía con una serie de supuestos “me gusta” de la magistrada en Twitter. “Ni los ‘dossier’, ni los ‘amigues’ pueden transformar lo que es. Puede funcionar un tiempo, incluso un largo tiempo, pero al final las cosas se acomodan. Solo hay que tener memoria y paciencia”, publicó.

Gómez aseguró que el pasado 22 de diciembre recibió un mensaje de Fossati en el que manifestaba que no quería ir a Delitos Económicos. “Yo pretendo ser medianamente serio en lo que uno dice y hace. Si me manda un mensaje diciendo que no le interesa el día 22 de diciembre, y tengo que organizar los servicios de Fiscalía, no me puedo quedar de manos cruzadas”, sostuvo el fiscal de Corte en diálogo con Montevideo Portal.

“Lo que hice, por respeto a cualquier fiscal, es decirle que ella en esta oportunidad no iba a ser trasladada a [la Fiscalía de Delitos] Económicos. Ahí derivó una larga charla, ella estableciendo sus quejas, a lo que le dije que ella había manifestado públicamente en Búsqueda que no le interesaba ir a Económicos y a mí personalmente me lo manifestó el 22 de diciembre. Estas cosas no se resuelven por capricho”, añadió Gómez.

