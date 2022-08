“Manini versus Manini”: la respuesta de Pereira a Manini por reforma de seguridad social

Política

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, hizo referencia al anteproyecto que presentó el gobierno por la reforma de seguridad social y un planteó que hizo el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos. El dirigente de izquierda dijo que las manifestaciones del cabildante “no aportan a la seriedad de un debate trascendente” y que decide “hacer política menor” para “ocultar los contratiempos” que tiene su partido para decidirse sobre el tema.

Pereira consignó la palabra de Manini, quien expresó que van a estudiar el proyecto detenidamente dado que son más de 300 artículos y que pretenden escuchar a todos los colectivos afectados por el anteproyecto. Además, resaltó la palabra de un “importante diputado” de CA quien dijo que “nada los apura”.

“El senador Manini pretende que el Frente Amplio resuelva rápido el posicionamiento sobre un anteproyecto que todavía no han podido acordar los partidos que integran la coalición de Gobierno. Como bien manifiesta el senador Manini, nuestro partido es muy numeroso, tan numeroso como responsable, y por eso no va a cobrar al grito”, indicó.

“Hemos asumido con tanta responsabilidad este tema que creamos un grupo de 25 técnicos y expertos en Seguridad Social a los efectos de dar nuestra posición sobre cada artículo del proyecto, al ritmo que nos demanda nuestro sentido republicano y no el de las especulaciones electoreras de ningún actor”, añadió.

En este sentido, el presidente del FA aseguró que “es lógico” que, para establecer un proceso serio de debate, se conozca el proyecto definitivo del gobierno, “del cual Manini es parte fundamental”. De hecho, recordó que miembros de su partido “pusieron en riesgo” 400 millones de dólares (en referencia a la polémica en la Agencia Nacional de Vivienda) y, por si fuera poco, “presentaron para subsanar el error un proyecto de ley que al momento de ser aprobado no contaba con la presencia de 20 diputados oficialistas y solo fue posible aprobarlo por los votos del FA”.

Luego, citó nuevamente a Manini porque este último aseguró que el FA no debería esperar ni especular con lo que manifiestan otros partidos, sino que debe “tener su propia opinión y su luz propia”. Pereira contestó: “O sea, ellos se van a tomar todo el tiempo, van a consultar a los afectados y luego van a actuar por el futuro del país, sin saber si es apoyando o no el proyecto, pero pretende colocar en el Frente Amplio la responsabilidad de gobernar”.

“Respetamos el pronunciamiento electoral que les dio a los partidos de la coalición la responsabilidad de gobernar y ahora, como tantas veces lo han dicho, tienen que hacerse cargo. Después de escuchar a Manini, lo veo enfrentado a sí mismo como en muchas oportunidades”, agregó.

“El senador nos dice que tenemos que tener luz propia, pero nos quiere asignar 25 Watt. Le agradecemos, pero no nos conformamos con el lugar en el que nos quiere ubicar. Somos una oposición seria, prudente, leal y firme. No vamos a posicionarnos en temas de esta envergadura sin procesar debidamente el tema. Manini versus Manini, los efectos de encuestas que ya no dan tan bien”, concluyó.

