“La vara sigue alta”: Schipani le respondió a Ache tras la renuncia de Adrián Peña

El diputado del sector colorado Ciudadanos, Felipe Schipani, le respondió este lunes a la exvicecanciller y exintegrante del sector, Carolina Ache, quien la semana pasada había cuestionado los principios éticos de sus correligionarios.

“La vara sigue alta”, escribió Schipani a través de su cuenta de Twitter, al citar un mensaje de Ache de la semana pasada. El mensaje llegó solo minutos después de que Peña anunciara su renuncia a la cartera.

Ache publicó dos mensajes horas después de que el Semanario Búsqueda informara el jueves que Peña obtuvo título universitario en 2022, pero lo detentó al menos desde 2015. Además, firmó documentos como licenciado en Administración de Empresas cuando no lo era, y también dijo serlo u omitió corregir a quienes así lo presentaban.

Horas después de la confesión del error por parte del líder de Ciudadanos, Ache versionó en Twitter la frase del exsenador Pedro Bordaberry en una columna publicada en El País el domingo 22. “Duros con los de abajo, tibios con el de arriba”, publicó en primera instancia.

Luego publicó su segundo tuit del día, apelando a la misma imagen que utilizaron Bordaberry y Díaz. “Levantaron tanto la vara ética, que pasan por abajo”, publicó la exvicecanciller.

La renuncia de Peña

Tras mantener una reunión con la bancada del sector Ciudadanos, Adrián Peña anunció este lunes en conferencia de prensa que renunció a su cargo como ministro de Ambiente.

Los sucesos que llevaron a la caída de Peña tuvieron lugar después de que el semanario Búsqueda informara el jueves pasado que el líder de Ciudadanos detentó su título al menos desde 2015. El exministro dijo primero al semanario y luego en distintas ruedas de prensa que se había titulado en 2022. En esa ocasión también admitió su error.

“Lo primero que me interesa aclarar es que se trata de una carrera que concursé en su momento. Esto fue hace muchos años, y lo que me quedó pendiente fue la defensa de la tesis. Pasaron los años, me dediqué a la actividad privada y más tarde a la actividad política. Nunca defendí esa tesis. Sí tuve interés de hacerlo en el último tiempo para culminar ese ciclo y finalmente aprobé la defensa de la tesis”, dijo Peña el jueves 26.

Sin embargo, este domingo Búsqueda informó que Peña no había terminado la carrera como dijo días atrás, ya que le faltaba todavía un curso.

