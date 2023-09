“La gente nos pide que se cambie el gobierno”, dijo Pereira y criticó sus “acomodos”

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, habló en un acto en Salto este sábado y criticó los dichos del ministro de Defensa, Javier García, del que dijo que debe pedir disculpas a los militantes frenteamplistas, según informó Subrayado (Canal 10).

Pereira dijo que García es “el ministro de Defensa de todos los uruguayos” y por ende “no puede ofender así al Frente Amplio”.

“Acá entre el 85 y el 2005 se tuvo secuestrada la verdad; no se entregó un solo documento de la dictadura”, sostuvo Pereira, que recordó que en ese período García era legislador.

“Y la verdad es que el Frente Amplio entregó los archivos que tenía, denominados archivos Berrutti, porque los encontró la ministra (Azucena) Berrutti del Frente Amplio y están en el Archivo General de la Nación. Entonces, es todo contra la verdad decir que el Frente Amplio no quiere publicar los archivos”, afirmó.

“Lo que dice el Frente Amplio es que hay que consultar a las organizaciones de derechos humanos, a Crysol, a Madres y Familiares [de Detenidos Desaparecidos], al observatorio Lucía Ibarburu, a otras organizaciones como Serpaj [Servicio Paz y Justicia], a otros académicos, que den el mejor punto de vista técnico, político, de las organizaciones, y después que el Parlamento vote”, manifestó.

“Eso es lo que nos negaron. El ministro entregó una información que no sabe que hacer con ella los senadores del Partido Nacional, entonces no se le puede decir cosas a la gente que no son. El FA no tiene ningún interés de que no se publique la verdad, pero saben quien tiene la verdad: los militares”, agregó.

“A nosotros no nos puede poner nervioso lo que diga un ministro o los insultos de algún senador o de algún diputado”, remarcó Pereira.

El dirigente frenteamplista afirmó que no pueden perder el rumbo y añadió: “La gente nos pide que se cambie el gobierno y que se cambie porque le ha ido mal en lo salarial, en lo jubilatorio, porque no han resuelto el tema de la seguridad pública, porque han hecho un mundo de acomodos como hicieron acá en Salto Grande, contratando ediles de la lista 400, la lista 404, de las listas de [Germán] Coutinho”.

“Ahora se fue Albisu y uno se pregunta: los otros dos miembros de la Comisión Técnico Mixta: ¿qué votaron sobre estos ingresos? Porque si votaron lo mismo, por el mismo motivo se tienen que ir”, dijo.

“Vamos a ver si el Gobierno toma cartas en el asunto y antes de la interpelación toma las medidas que tiene que tomar que es nombrar tres nuevos integrantes de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y ojalá tenga la grandeza de nombrar un miembro del Frente Amplio, que es quien va a controlar que estas cosas no sucedan”, concluyó.