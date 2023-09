“Inseguridad, fragilidad laboral, descomposición en la salud”: la “realidad” según Cosse

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse participó este viernes en la inauguración de la Expo Prado y fue consultada en rueda de prensa acerca de varios temas.

“Creo que estamos en el atraso cambiario más importante registrado en muchos años. No es un tema fácil. Y así como no es un tema fácil, no creo que se resuelva con una sola medida”, dijo, con respecto a la situación económica, y agregó que se debe “jugar con un equilibrio entre el atraso cambiario y la inflación”.

“¿Si la inflación está en los valores más bajos por qué a la gente le sigue sin alcanzar para llegar a fin de mes?”, cuestionó en ese sentido.

“Hay que revisar muy bien en base a qué están construidos los indicadores”, afirmó. La dirigente frenteamplista matizó que más allá de las cifras que marquen los indicadores económicos, “se necesita un Estado presente”.

“Si el indicador da bárbaro pero a la gente no le da la plata para llegar a fin de mes, la realidad es contundente. El indicador de desempleo da bárbaro pero la gente lo que hace es trabajar una semana, después estar un tiempo en el seguro de paro, después volver a trabajar, después perder el trabajo. Entonces tenemos una fragilidad en el mundo del trabajo muy importante. Y esa fragilidad da incertidumbre, da inseguridad, impacta en las estructuras familiares. Esa es la realidad que yo percibo”, sentenció.

Con respecto a esto, la intendenta aseguró que tiene una cantidad “enorme” de casos particulares acerca de los “problemas” que planteó.

Tras varios planteos del estilo, Cosse procedió a describir cómo ella percibe la realidad actual en Uruguay.

“¿Querés que describa la realidad? Cómo no. No es una tarea que me haga muy feliz pero la describo. La realidad es de una inseguridad enorme en todos los barrios de Montevideo y en el interior también. Inseguridad de no animarse a ir a la parada del ómnibus, a que los botijas vuelvan solos de la escuela, inseguridad porque la gente tiene un trabajo hoy y no sabe si lo va a conservar. Intolerancia, porque llega un momento en que nos encontramos con trabajadores compitiendo a ver quién tiene derecho a seguro de paro y quién no”, dijo.

“Una realidad de gente sin vivienda pasmosa, con casi nula inversión en vivienda con la realidad de asentamientos que tenemos en Montevideo y en el interior. La falta de un plan estratégico de inversión y de infraestructura. Una reforma educativa hecha de espaldas a los trabajadores. Un sistema de salud en descomposición”, agregó.