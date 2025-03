“Hice una locurita”: llevó a su hijo en bicicleta hasta un puente y lo arrojó al río

Policiales

Un hombre quedó registrado en video cuando llevaba a su hijo de cinco años en una bicicleta antes de arrojarlo de un puente en São Gabriel, Rio Grande do Sul, Brasil, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Rivera.

El sujeto, identificado como Tiago Ricardo Felber, confesó los hechos a la policía.

Las imágenes que muestran a Felber llevado al pequeño Theo en el canasto del velocípedo fueron grabadas el martes, día de cumpleaños del menor, apenas momentos antes de que el niño fuera asesinado por su progenitor.

O homem que confessou ter jogado o filho de apenas 5 anos de uma ponte, em São Gabriel (RS), enviou uma mensagem de áudio logo depois do crime e definiu a situação como “uma loucurinha”. Tiago Ricardo Felber disse à ex: “Viu, guria, seje (sic) forte. Fiz uma loucurinha agora, tá?… pic.twitter.com/1KhRkMBMua — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) March 27, 2025

En declaraciones al medios locales, el comisario Daniel Severo dijo que Felber ya había intentado matar al niño en la noche del lunes, pero no lo logró. El fracaso del intento de asesinato habría motivado al sujeto a buscar otra forma de asesinar a Theo.

“Hice una locurita”

Tras arrojar a Theo desde lo alto del puente, Felber envió un mensaje de audio a su exesposa, diciéndole que había hecho “una locurita”.

Tiago Ricardo Felber, de 40 anos, enviou áudios pelo WhatsApp assumindo ter jogado o filho de uma ponte em São Gabriel, na Fronteira Oeste, na tarde de terça-feira (25).



?? https://t.co/ctz8tV5WZz pic.twitter.com/ba6Ab03mVS — Jornal O Sul (@OSul_noticias) March 27, 2025

Mira, gurisa, sé fuerte. Hice una locurita ahora, ta? Aguanta el corazón ahora y para el resto de tu vida. Tiré a Theo allá abajo del puente ahora”, decía.

El niño vivía con su madre en el municipio de Nova Hartz y fue llevado a la casa de su padre el pasado fin de semana.

El cuerpo del niño fue encontrado por la policía el mismo martes y al día siguiente el Tribunal ordenó la prisión temporal del padre. Al confesar el crimen, el hombre dijo que había intentado estrangular al niño el día anterior, pero no pudo hacerlo y lo arrojó al río para que se ahogara.

La ex esposa de Tiago dijo a la policía que el crimen fue motivado por venganza, ya que Tiago no aceptaba el fin de la relación, ocurrido en noviembre pasado. El plan inicial del asesino, según la Policía Civil, era matar al niño, a su ex y a su actual novio.