“Gente Nueva”, el sector del PC que busca la renovación y apunta a personas de 40 años

´El plenario de “Gente Nueva”, una nueva agrupación del Partido Colorado, se reunió por última vez en diciembre y concluyeron que el 2023 será el año en el que “nuevas generaciones de colorados se embarcarán en un rápido y contundente proceso de modernización del Batllismo” de cara a las elecciones del 2024, según contó uno de sus dirigentes Juan Martín Jorge.

Jorge explicó que los dirigentes de la agrupación iniciarán contactos con la generación que tienen actualmente 40 años y están en distintos sectores del partido porque esas personas se estuvieron formando durante los últimos 20 años dentro de la fuerza y quienes tuvieron que hacer la autocrítica y la renovación por mandato del voto popular, “que en el 2005 le dice al Partido Colorado que deje el gobierno al terminar con el 10% de votos”.

“Hoy, 20 años después, estamos con un partido que, lejos de desaparecer como algún crítico puede llegar a decir, es decisivo para el triunfo de cualquiera de las 2 coaliciones. Estamos prontos para la renovación”.

Para el dirigente colorado su partido tuvo “mala suerte” en las últimas elecciones, pero que la presencia del economista Ernesto Talvi demostró que “hay potencial de crecimiento” con un “grupo técnico muy valioso”.

“Tuvimos mala suerte con el candidato, pero eso no implica que en la próxima elección no podamos volver a mostrar lo mismo. Solidez en el partido, renovación con gente joven y un partido que no tiene techo es la realidad de los colorados”, opinó.

“Hay una generación de jóvenes, una generación de adultos y también una generación de gente de 40 años amplia, preparada, con ganas, con voluntad, pidiendo pista y eso es muy sano que suceda, nuestra agrupación representa eso”, agregó el dirigente.

Finalmente, otro de los pilares que tiene la nueva agrupación, según dijo, es que está formado “por los valores”, algo que consideró “fundamental”. Dijo que los valores “tienen que ser innegociables”, tanto los eticos como los morales, sociales y de transparencia.

“En la política, donde se manejan dineros públicos, hay que ser muy cuidadosos de eso y por esa razón defendemos la férrea transparencia y respeto por los valores más tradicionales”, contó Jorge, y agregó que “hay que darle lugar” a las nuevas generaciones, “que tienen mucho para aportar”.

