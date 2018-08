"Exigimos justicia": familiares de Raúl Möller, golpeado y asesinado en San Luis, convocan marcha

Policiales

Un militar retirado de 65 años fue asesinado en el interior de su vivienda en el balneario San Luis, en Canelones, hace diez días.

La autopsia reveló datos brutales del crimen, ya que el hombre falleció por hipotermia, luego de que los criminales lo golpearan en la cabeza y lo dejaran encerrado en el baño, donde perdió la vida por el frío.

Familiares convocaron a una marcha el próximo sábado en reclamo de que el crimen no permanezca impune, según un comunicado que dieron a conocer en las últimas horas.

"El día 1/8/2018 a las 14:30 aproximadamente, su hijo se comunica con un vecino dado que su padre desde el día anterior en la noche no se comunicaba con él, es así que un vecino concurre al domicilio de Haral Raúl Möller y encuentra la puerta abierta y las luces encendidas del living", dice la comunicación.

Al ingresar a la casa se percata de que "la casa estaba totalmente revuelta, cama, discos de pasta por el piso, ropa, libros, todo tirado, incluso la heladera dada vuelta; pero al llegar al baño ve que la puerta de este estaba cerrada con un alambre del lado de afuera". Presumiendo que Raúl Möller se encontraba allí, se comunica con la policía.

Una vez en el lugar, la policía logra abrir la puerta constatando el cuerpo desnudo y sin vida de Möller. "Claramente fue un asesinato, el móvil era hurtar dinero y pertenencias, y por el momento se constató la falta de dos televisores plasmas, una motosierra, y una garrafa de 13 kilos", indica el comunicado.

Raúl Möller "vivía desde hacía mucho tiempo en San Luis, era militar retirado, fundador de la Óptica del Hospital Militar, y era músico; tocaba la batería desde joven compartiendo incluso escenario con personajes de renombre en nuestro país".

"La familia busca dejar en claro que no era una persona desamparada, tenía su jubilación y su modo de vida era producto de su bohemia. Se caracterizaba por ser una persona amante de los animales, compañera, alegre, buen hermano, el tío ideal, excelente padre y abuelo", prosigue.

"Exigimos justicia y que esta muerte no permanezca impune, dado que no queremos que esto sea un caso más, porque lo asesinaron brutalmente mediante una golpiza que pintó el baño en sangre y su rostro desfigurado, lo dejaron allí encerrado. Este es un homicidio totalmente premeditado, y es por ese motivo que la familia, amigos y vecinos buscamos justicia, no venganza, dado que esta muerte se llevó a una persona amada y dejó a una gran familia devastada", agregan.

El sábado 11/8 a las 16 horas se concentrarán en la Estación Ancap de San Luis y marcharán hasta la casa de Haral Raúl Möller "exigiendo Justicia y mayor seguridad".