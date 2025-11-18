Internacionales

“Están muertitas”: desgarrador testimonio desde el lugar de tragedia en Ecuador

Al menos 21 personas perdieron la vida a causa de la caída de un autobús a un abismo en el sur andino de Ecuador el pasado domingo, según informó el lunes el servicio de emergencias estatal.

???? | Al menos 13 muertos al caer un autobús por la ladera de una montaña en Andes de Ecuador pic.twitter.com/EXMoNO5NMH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 17, 2025

El bus lleno de pasajeros se precipitó cuando transitaba por una vía que conecta las localidades de Guaranda y Ambato, según autoridades.

"El saldo de víctimas (...) asciende, lamentablemente, a 21 fallecidos y 40 personas heridas", señaló el servicio de emergencias ECU911 en un grupo de prensa por WhatsApp.

La secretaría de Riesgos indicó el domingo por la red social X que el siniestro dejaba 12 muertos y 10 heridos, cifra que se incrementó posteriormente, según detalla la agencia noticiosa AFP.

Residentes de la zona y sobrevivientes del siniestro tomaron fotografías y videos de la tragedia. Uno de ellos se hizo viral debido a la crudeza de su contenido, y al tono desgarrador usado por su autor.

“Están muertitas”, dice el hombre, mientras filma a mujeres y a niños tendidos en campo abierto. Asimismo, acusa directamente al gobierno de “matar a la gente”.

“Llamen ustedes, yo no tengo saldo”, agrega.

En Ecuador fallece una persona cada cuatro horas debido a los accidentes de tránsito, que figuran entre las principales causas de muerte, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

El año pasado se registraron 21.220 accidentes que dejaron 2.302 fallecidos (frente al récord de 2.373 de 2023) y 18.312 heridos.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD