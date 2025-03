“Estaba viva cuando la abrió”: mujer mató a adolescente embarazada para robarle el bebé

Una brasileña de 25 años, identificada como Nataly Hellen Martins, fue detenida como sospechosa de matar a la adolescente Emilly Beatriz de Azevedo Sena, de 16 años, para robarle a su bebé. Según informara el portal noticioso G1, el crimen ocurrió el pasado 12 de marzo en la ciudad de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso.

La mujer confesó el crimen a la policía, y dijo que cuando vio a la víctima en un grupo de redes sociales integrado por embarazadas, vio la “oportunidad” de tener un hijo, luego de haber perdido dos embarazos por aborto espontáneo.

En su declaración explicó que atrajo a Emilly, quien estaba embarazada a término, con la promesa de donar ropa para su bebé. Dijo también que le había ocultado a su familia su más reciente pérdida de embarazo, ocurrida meses atrás.

“Mi barriga creció, mis pechos tuvieron leche, pero me hice la prueba y ya no estaba embarazada”, declaró.

En su relato, dijo que, días antes de dar con Emilly en redes sociales, había salido por la ciudad en busca de posibles víctimas.

“Estuve buscando en la calle, en albergues, personas que no quisieran tener un bebé, porque yo quería ser madre y no puedo”, dijo.

Hellen explicó que sorprendió por la espalda a la joven y la desmayó con un movimiento de artes marciales, para luego estrangularla con un cable. Sin embargo, las pericias forenses revelaron que Emilly estaba viva cuando la agresora le abrió el vientre para extraer al bebé. La autopsia indicó que la causa de la muerte fue shock hemorrágico.

Emilly estaba desaparecida desde la tarde del martes 12, cuando salió de su casa en Várzea Grande, región metropolitana de Cuiabá, para buscar donaciones de ropa en la casa de Nataly, a quien había conocido por internet, en el barrio Jardim Florianópolis, en la capital.

Tras cometer el asesinato, Nataly se dirigía un hospital y, en una silla de ruedas empujada por su compañero, ingresó simulando dolores y dijo que acababa de dar a luz sola.

Horas depois do crime, Nataly apareceu no Hospital Santa Helena com o recém-nascido, alegando que havia dado à luz em casa. O marido, Christian Albino Cebalho de Arruda, de 28 anos, empurrava sua cadeira de rodas, enquanto outra mulher segurava o bebê. pic.twitter.com/MTpv3VYe95