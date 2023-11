“Es un cambio enorme para el país”: miles festejarnon triunfo de Milei ante su búnker

Internacionales

Por Cecilia Presa

cecipresa

Desde Argentina

Tranquilidad alegre. Así se podría resumir el ambiente que se respiraba afuera del Libertador Hotel, ubicado en el Microcentro porteño, a poco de conocerse el resultado favorable al candidato Javier Milei en la elección presidencial en Argentina este domingo 19 de noviembre.

El paisaje sonoro era de mucho rock en español (con, entre otras, canciones de banda uruguayas como La Vela Puerca y No te va gustar), cánticos esporádicos (“Se siente, Milei presidente”; “La casta tiene miedo”), un bombo que aparece y desaparece y algún que otro chiflido. En general, se puede conversar se subir el volumen de la voz.

"Se viene el estallido", suena en las afueras del Libertador Hotel, sede del búnker de Javier Milei, luego de que Sergio Massa aceptó la derrota electoral en estos comicios argentinos. @portalmvd pic.twitter.com/611YohVFTE — Ceci Presa (@cecipresa) November 19, 2023

En lo visual había más impacto: personas subidas a garitas, banderas negras y amarillas, gente con máscaras de leones y personajes de terror, entre otras excentricidades.

Uno de los más fotografiados fue Orlando Ismael, un hombre de 61 años que lleva en su mano una máscara de un león. “Me llevó tres meses conseguirla, sale 8 lucas”, detalló a Montevideo Portal. Dice que desde el 2015 que viene siguien a Milei y que ya sabía que iba a ganar. “Yo vengo de la muerte, estuve tres meses en terapia intensiva porque me quemé un 60% tratando de salvar a un hijastro que falleció”, detalló y expresó que Milei era la única “opción viable”.

Edgardo llegó a la avenida Córdoba con su esposa y su hija Ernestina (9 años), que cada tanto soplaba una vuvuzela y llevaba una remera de la selección argentina. Hace un año que milita dentro de La libertad avanza “Empecé a militar por las propuestas, que son sumamente interesantes y opuestas a la izquierda”, dijo y luego detalló: “la dolarización y bajar el déficit sobre todo”.

El triunfo de Milei lo hizo sonreír: “Es un cambio enorme para el país, esta no es una Argentina pagada, hoy mismo podés comparar: en el búnker de Massa hay toda clase de movimientos pagos y acá somos familias particulares, nadie es pago acá”.

De fondo se veía el escenario en donde en poco rato aparecería el economista.

“Sigo a Javier desde que empezó en los medios”, manifestó Milagros de 28 años a Montevideo Portal. “Me gustaron sus ideas, la forma de expresarse”, agregó, quien estaba junto a su madre entre la multitud. La joven confesó que pensó que Milei perdería. “La verdad que estaba mentalizada para otra cosa, pero me deja muy tranquila que el argentino no es boludo y que así no íbamos más a ningún lado”.

Los gritos iban aumentando a medida que pasaban las horas y se tenía más seguridad de que Milei había ganado por un amplio márgen. También se iba sumando cada vez más personas que coparon varias cuadras de la avenida Córdoba.

Un punto alto de la noche fue cuando el legislador porteño Ramiro Marra y la vicepresidenta electa se acercaron a las vallas que los separaban del público para abrazar a sus seguidores.

Por todas partes volaban papelitos arrojados por los propios seguidores del partido libertario. Al acercarse se veía que eran papeletas del derrotado Unión por la Patria rotas.

Lluvia de papeletas rotas de Unión por la Patria sobre la calle Córdoba, en donde ya hay miles de simpatizantes esperando el discurso de Javier Milei. En la pantalla del escenario ya se lee "Presidente Electo, República Argentina". El ruido aumenta. pic.twitter.com/6jewUJ21gi — Ceci Presa (@cecipresa) November 20, 2023

Sobre las 22 horas llegó el momento esperado por todos: apareció el león. Milei subió al escenario.

Los presentes estallaron en gritos, saltos, aplausos. También estallaron literalmente bombas de humo de color y bombas brasileras.

Si bien las personas que estaban más adelante lo escucharon con atención, en las zonas más alejadas de la calle Maipú, esquina en la que estaba el escenario, no llegaban a oír el discurso. Hubo una falla en los parlamentes que se encontraban más lejos.

La gente no dudó en celebrar sin prestarle demasiada atención a la imagen del próximo presidente que se veía por una pantalla gigante.

Sobre el final de la alocución finalmente se solucionó el inconveniente y se llegó a escuchar su famosa frase: "Viva la libertad, carajo", con la que concluyó y que fue ovacionada por los presentes.

Milei habla a sus seguidores, en la parte de atrás del publico, sin embargo, nadie lo escucha. Suena esto: pic.twitter.com/7WP635iQhl — Ceci Presa (@cecipresa) November 20, 2023

