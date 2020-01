“Entiendo que haya gente preocupada porque perdió el gobierno y tiene que decir algo”

Política

El presidente electo Luis Lacalle Pou defendió el contenido de la ley de urgente consideración luego de que desde filas del Frente Amplio, el sindicalismo y otras organizaciones sociales se le cuestionaran varios de los 457 artículos que el texto propone.

En declaraciones a radio Sarandí, el futuro mandatario dijo que "nadie puede llamar sorpresa" a lo que contiene el anteproyecto, porque "hace tres y años y cuatro meses" que viene hablando de él.

"El contenido de la ley está en nuestro programa. Desafío a que me digan que no. En campaña electoral siempre dije que la parte más importante del gobierno era el pregobierno, y es la primera vez que un gobierno electo, de manera totalmente transparente somete a la ciudadanía una de sus leyes más importantes", comentó.

Lacalle dijo que "entiende" que haya gente que esté "preocupada", "porque perdió el gobierno y tiene que decir algo".

"Su reacción, antes de empezar a leerla, fue menospreciar el contenido. Mi obligación es cumplir con el programa de gobierno, si no estuviera engañando. Nadie puede decir que estamos falseando lo que dijimos en la campaña", enfatizó.

"Que nadie me diga que la seguridad pública no requiere de una decisión inmediata y urgente. Que nadie me diga que después de haberse jactado que iban a modificar la educación, estamos en una educación que es injusta", añadió.

Con este instrumento, dijo, se le permite votar lo que parece "más importante" en un corto periodo de tiempo. "Eso me parece una buena cosa", apuntó.

Lacalle también habló, entre otras cosas, del artículo 173 BIS que refiere al agravio a la autoridad policial y que señala: El que obstaculice, menosprecie, ofenda, atente, desobedezca, agravie, lesione, arroje objetos, amenace o menoscabe a un funcionario policial, en ejercicio de su función o en itinere, será castigado con una pena de 3 meses a 12 meses prisión. Son aplicables a este delito, las agravantes previstas en los incisos 2, 4 y 5 del artículo 172".

En ese sentido, apuntó el "policía es todos nosotros".

"A la ley hay que cuidarla y al uniformado hay que cuidarlo. El desacato de una orden es agredir a la sociedad. Obviamente que hay distintos matices en ese sentido. El insulto, agravio en ningún lugar del mundo se enfrenta. Si verdaderamente queremos a la policía la tenemos que cuidar. La falta de respeto a la policía es un debilitamiento de la sociedad", señaló.

Montevideo Portal